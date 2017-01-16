Bilim & Teknoloji:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Ocak 2017 Pazartesi 10:08

Note 7'nin Patlama Nedeni Belli Oldu!

Note 7'nin Patlama Nedeni Belli Oldu!
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208
Note 7'nin Patlama Nedeni Belli Oldu!
Samsung, henüz Note 7'nin patlama nedenini henüz açıklasa da Reuters şirkete yakında kaynaklara dayandırdığı iddia ile sebebi okurlarına duyurdu.

Bataryası paylayan ve bu nedenle satışı durdurulan ve geri çağrılan Galaxy Note 7 kuşkusuz Samsung'un son zamanlarda başını en çok ağrıtan ürünü oldu.

Şirketin ciddi bir maddi kayba uğramasına da neden olan ürün havayolu şirketleri ve havalimanlarında yasaklanmıştı. Tüm bu gelişmelerin ışında Güney Kore merkezli şirket patlamanın nedeni ile ilgili resmi bir soruşturma başlattığını duyurmuş, sorunun nedeninin kısa sürede açıklayacağını bildirmişti. Ancak tabiri caizse Samsung'un soruşturması tam bir yılan hikayesine döndü.

Hala resmi bir açıklama bulunmazken beklenen haber Reuters'tan geldi. Reuters, şirkete yakın kaynaklara dayandırdığı iddiasını bugün okurları ile paylaştı. Söz konusu habere göre, sorunun nedeni tam da beklendiği gibi sadece batarya odaklı. Hatalı batarya yer verilen bazı Galaxy Note 7'ler bu nedenle patlıyor. Başka bir deyişle kazalarda herhangi bir endirekt sorun bulunmuyor.

Reuters'ın elde ettiği raporun resmi olarak 23 Ocak'ta açıklanması bekleniyor.

 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Soğandan Elektrik Üretecek Soğandan Elektrik Üretecek
WhatsApp'ınız Tehlikede Olabilir! WhatsApp'ınız Tehlikede Olabilir!
Facebook Şoku! Dünya Genelinde... Facebook Şoku! Dünya Genelinde...
Telefonlar 5.5 Metreden Şarj Olabilecek Telefonlar 5.5 Metreden Şarj Olabilecek
Kola Sanal Klavye Geliyor Kola Sanal Klavye Geliyor
AY DEDE SANILANDAN DAHA YAŞLI ÇIKTI AY DEDE SANILANDAN DAHA YAŞLI ÇIKTI
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner224

banner200

Soğandan Elektrik Üretecek

Haberi Oku