Nokia efsanesi yeniden satışta

Bir dönemin efsane telefonlarından Nokia 8810, yıllar sonra tekrar satışa sunuldu. Yeni 8810, kızaklı tasarımının yanında kavisli yapısıyla da dikkati çekiyor. Telefon görüşmeleri esnasında kulak ve yanak arasında eğimli alana uyum sağlayan kavisli yapısı daha rahat bir görüşme gerçekleştirmeye yardımcı oluyor.

Nokia 8810 4G bağlantı hızı

Yeni Nokia 8810, akıllı telefonsuz yapamayanları epey üzecek gibi görünüyor. Alışık olduğumuz devasa dokunmatik ekran, yüksek çözünürlüklü kamera ve Android işletim sistemi ne yazık ki Nokia 8810’da mevcut değil.

Ama 4G bağlantı hızına sahip olduğunu hatırlatalım. Eskiden olduğu gibi 2 MP kamera, 240 x 320 ekran çözünürlüğü, 2.4 inç ekran büyüklüğü gibi nostaljik özellikler yeni Nokia 8810’da yer alıyor.

Nokia 8810 teknik özellikleri ve fiyatı

Nokia 8810 resmi olarak Türkiye satışa çıktı. Nokia Türkiye garantisi altında satışa sunulan yeni 8810’nun fiyatı 800,00 TL olarak açıkladı.

* Polikarbonat arka kapak

* 2,4 inç eğimli ekran

* KaiOS ile Smart Feature OS

* Qualcomm® 205 mobil platform (MSM8905)

* 512 MB RAM

* 4 GB depolama alanı

İlk üretilen Nokia 8810