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Netflix, YouTube'u geride bıraktı

130 milyon abonesi olan Netflix'in, dünyada kullanımda olan internet trafiğinin yüzde 15'ini tükettiği açıklandı.

Netflix, YouTube'u geride bıraktı

130 milyon abonesi olan Netflix'in, dünyada kullanımda olan internet trafiğinin yüzde 15'ini tükettiği açıklandı.

06 Ekim 2018 Cumartesi 19:59
Netflix, YouTube'u geride bıraktı

Kullanıcılarına internet üzerinden hizmet veren dizi ve film platformu Netflix, Google'ın video servisi YouTube'u geride bıraktı. 

Kanada merkezli Sandvine isimli firmanın 2018 yılı veri kullanımına ilişkin yaptığı araştırmaya göre, video platformu  YouTube  da internet trafiğinde yüzde 11,4'lük bir paya sahip. Netflix ise internet trafiğinin yüzde 15'ini tüketiyor.

Aynı araştırmaya göre, video oyunları ve dosya paylaşımı üzerinden geçen internet trafiğinde de ciddi bir artış bulunuyor.

Toplam internet kullanımında videonun ardından, yüzde 17 ile web tarayıcıları, yüzde 7,8 ile oyun, yüzde 5,1 ile de sosyal medya kullanımı geliyor.

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