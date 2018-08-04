Nesneleri ışık hızında tanıyan yapay sinir ağı geliştirildi

İnsan beyni model alınarak ışık hızında nesneleri tanıyabilen ve büyük hacme sahip veriyi analiz edebilen yapay sinir ağı geliştirildi.

Bilgisayarın "görme" süresinde, nesneyi tanımlamak için nesneden seken ışığı kullanan "Kırınımlayıcı Derin Sinir Ağı" verilen cihazın, Californiya Üniversitesi (UCLA) Samueli Mühendislik Okulu'nda elektrik ve bilgisayar mühendisleri tarafından 3 boyutlu yazıcıyla geliştirildiği belirtildi.

Cihazın, nesnenin imgesini işleme sürecinde gelişmiş bilgisayar programlarına ihtiyaç duymadığı, optik sensörlerin yakaladığı nesne hakkında karar verdiği ve sadece difraksiyonu (ışığın kırılarak yayılması) kullandığından enerji ihtiyacının da bulunmadığı kaydedildi.

Yapay sinir ağına dayalı yeni teknolojilerin, veri yoğunluklu görevleri hızlandırmak için kullanılabileceğine, sürücüsüz araç teknolojisi ve mikroskobik görüntülemenin bu cihazdan faydalanabileceğine işaret edildi.

UCLA ekibinin başındaki Türk Profesör Aydoğan Özcan, çalışmanın, anında veri ve imge analiziyle nesneleri sınıflandıracak yapay zeka temelli pasif cihaz kullanmaya yönelik yeni fırsatların önünü açtığını söyledi.

Özcan, "Bu optik sinir ağı cihazı, sezgisel olarak beynin bilgiyi işleme biçimini model alıyor. Medikal teknolojilerde, robotikte, güvenlik veya imge ve video verisinin gerekli olduğu herhangi bir uygulamada pasif çalışacak eşsiz optik içerikleri ve yeni kamera tasarımlarını mümkün kılacak biçimde geliştirebilir." ifadesini kullandı.

Cihazla ilgili ayrıntılar Science dergisinde yayımlandı.