NASA Büyük Buluşunu Açıklayacak!

NASA, önemli açıklamanın dünya dışı yaşamın var olabileceği gezegenleri araştıran Kepler teleskobuyla ilgili olduğunu belirtirken, duyurunun 14 Aralık’ta Türkiye saatiyle akşam 21.00’da yapılacağı ifade edildi. Açıklama, NASA’nın internet sitesinden de canlı olarak yayınlanacak.

Kepler teleskobu, 2014 yılından bugüne kadar binlerce öte gezegen bulmuş bunların 21 tanesinin Dünya boyutlarında ve yaşama uygun olduğu açıklanmıştı.

NASA, duyuracağı keşfin, Google ile ortaklaşa yapılan çalışma neticesinde ortaya çıktığının da altı çizildi.