Korkutan Açıklama! 'Mavi Balina' Oyunu...

"Mavi Balina Oyunu Engellenemiyor"



"Siz bana bir bağlantı yollayabilirsiniz Ahmet Hasan'a, Hasan Hüseyin'e gibi. Mesela cnntürk.com.tr adresi var tek bir adres ama bu öyle değil"CNN TÜRK Muhabiri Gülşen Coşkun'un 'Oyun nasıl engellenebilir?' sorusuna BTK Başkanı Sayan şöyle yanıt verdi:Direkt bizim ihbarweb.org.tr adresimize ihbar etmesini aynı zamanda hiç vakit kaybetmeden adeta polise ihbar gibi çocuğununu böyle bir şeyinden şüphelendiğini ve emniyet siber dairesininin de bu konudan haberdar olmasını istediğini söylemesi önemli.Ailelerin bu taleplerinden sonra BTK'nın devreye girdiğini ifade eden Sayan, o anda bağlantının kesilip kesilemeyeceği ile ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:Bu tür intihara yönlendirme olabilecek web sayfaları ile ilgili ve bağlantılarla ilgili gereğini yapıyoruz. Çocuğun intihara gitmemesi için biberi bağlantıdaki öbür taraf ile yurtdışı bağlantısının emniyet güçleri ile işbirliğinde kesilmesini sağlıyoruz. Sanal ortamda çocuklarınız ne yapıyor takip edin. Siz çocuğunuzu her türlü kötülükten ev içinde koruduğunuzu düşünürken internetten açılan dünya ile kötücül işlere maruz bırakıyorsunuz. Mavi Balina da bu kötü örneklerden biri.