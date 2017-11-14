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14 Kasım 2017 Salı 15:24

Korkutan Açıklama! 'Mavi Balina' Oyunu...

Korkutan Açıklama! 'Mavi Balina' Oyunu...
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"Mavi Balina Oyunu Engellenemiyor"
BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan oynayanları intihara sürüklediği iddia edilen 'Mavi Balina' oyunu hakkında uyardı. Sayan, oyunun sabit bir site üzerinden oynanmadığı için tamamen engellenmesinin mümkün olmadığını söyledi.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan CNN TÜRK'e verdiği röportajda, oynayanları intihara sürüklediği iddia edilen Mavi Balina oyunu ile ilgili uyarılarda bulundu. Mavi Balina oyununun kişisel bir bağlantı yoluyla yani karşı taraftan bir kişinin sanal ortamda gönderdiği davet ile oynandığını ifade eden Sayan, bu nedenle oyunun tamamen engellenemediğini ifade ederek şöyle konuştu:

"Siz bana bir bağlantı yollayabilirsiniz Ahmet Hasan'a, Hasan Hüseyin'e gibi. Mesela cnntürk.com.tr adresi var tek bir adres ama bu öyle değil"

CNN TÜRK Muhabiri Gülşen Coşkun'un 'Oyun nasıl engellenebilir?' sorusuna BTK Başkanı Sayan şöyle yanıt verdi:

Direkt bizim ihbarweb.org.tr adresimize ihbar etmesini aynı zamanda hiç vakit kaybetmeden adeta polise ihbar gibi çocuğununu böyle bir şeyinden şüphelendiğini ve emniyet siber dairesininin de bu konudan haberdar olmasını istediğini söylemesi önemli.

"Sanal ortamda çocuklarınızı takip edin"

Ailelerin bu taleplerinden sonra BTK'nın devreye girdiğini ifade eden Sayan, o anda bağlantının kesilip kesilemeyeceği ile ilgili soruya ise şöyle yanıt verdi:

Bu tür intihara yönlendirme olabilecek web sayfaları ile ilgili ve bağlantılarla ilgili gereğini yapıyoruz. Çocuğun intihara gitmemesi için biberi bağlantıdaki öbür taraf ile yurtdışı bağlantısının emniyet güçleri ile işbirliğinde kesilmesini sağlıyoruz. Sanal ortamda çocuklarınız ne yapıyor takip edin. Siz çocuğunuzu her türlü kötülükten ev içinde koruduğunuzu düşünürken internetten açılan dünya ile kötücül işlere maruz bırakıyorsunuz. Mavi Balina da bu kötü örneklerden biri.


 
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