iPhoneX için kablosuz şarj aleti ürettiler

Juice Pack Air cihazı ise Mophie şirketi tarafından iPhoneX için üretilen ilk Qi sertifikalı şarj cihazı olma özelliğini taşıyor. Qi dünya çapında kabul edilmiş bir kablosuz şarj standartıdır. Yani, cihazın kablo yada herhangi bir adaptöre ihtiyaç duymadan indüksiyon güç transferi yapabilme özelliğine sahip olduğunu gösterir. Mophie firması, JuicePackAir 1720mAh güç desteğine sahip bataryası ile şimdilik sadece AT&T veritabanına yani marketine girmiş durumda. Sizinde bu durumdan anlayabileceğiniz gibi fiyatı oldukça uygun bir şekilde çıktı piyasaya. JuiceParkAir fiyatı sadece $90. Üstelik kırmızı ve mavi renk seçenekleriyle oldukça hoş bir tasarımıda sahip. Şimdilik yalnızca AT&T markette satışa çıkan JuicePackAir, yakın zamanda Mophie’nin kendi sitesindende satın alınabiliyor olacaktır.