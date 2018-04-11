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iPhone kullanıcılarına şok!

Yeni güncelleme telefonları bozuyor

iPhone kullanıcılarına şok!

Yeni güncelleme telefonları bozuyor

11 Nisan 2018 Çarşamba 22:58
iPhone kullanıcılarına şok!
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Apple tarafından yayınlanan iOS 11.3 güncellemesinin ekranı değiştirilen iPhone 8’lerin dokunmatik özelliğini devre dışı bıraktığı belirtildi

Ekranları çok kolay kırılan iPhone'larını Apple servisleri yerine en yakın telefon tamircisine götüren kullanıcılar kötü bir sürprizle karşılaştı. Telefon ekranlarını uygun fiyata değiştirten iPhone sahipleri, Apple tarafından yayınlanan yeni işletim sistemi güncellemesi sonrası telefonlarının dokunmatik özelliğinin devre dışı kaldığını fark etti.

Vice'ın haberine göre, Apple'ın geçtiğimiz ayın sonunda yayınladığı iOS 11.3 güncellemesi, üçüncü taraf tamirciler tarafından ekranları değiştirilen iPhone 8'leri kullanılamaz hale getiriyor.

Söz konusu sorundan etkilenen iPhone'ların açılıp kapatılabildikleri ancak ekranlarının hiçbir dokunma hareketini algılamadığı, bu nedenle tamamen kullanılamaz hale geldikleri belirtildi.

iPhone kullanıcıları benzer bir sürprizle iPhone 7'de de karşılaşmıştı. Ev tuşları kolaylıkla bozulan bu cihazları üçüncü taraf tamircilere götürenler, bir yıl sonra yayınlanan iOS 9 güncellemesi sonrasında telefonlarının fonksiyonlarını yitirdiğine şahit olmuştu.

CNET, henüz Apple'ın iOS 11.3 güncellemesinin sebep olduğu bu olayın kasıtlı mı yoksa hatayla mı meydana geldiğinin bilinmediğine dikkat çekiyor. Apple'ın yakında bununla ilgili bir güncelleme yayınlaması bekleniyor.

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