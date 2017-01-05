iPhone 7’yi Kılıfsız Kullanmayın!



Sosyal medyada bir kullanıcı Apple'ın bir ilk olarak iPhone 7'de kullandığı Jet Black rengindeki telefonun sadece bir ayda ne hale geldiğini paylaştı.Apple’ın 2016 yılına damga vuran akıllı telefonu iPhone 7 her zamankinden farklı olarak Jet Black isimli renk seçeneğiyle de çıktı. Gösterişli ve parlayan rengiyle diğer renklerden daha ön plana çıkan Jet Black renginin ne hale geldiği ise Reddit isimli sitenin bir kullanıcı tarafından gözler önüne serildi.iPhone 7’sinin çizikler içerisindeki fotoğrafını paylaşan kullanıcı bu çiziklerin telefonunu sadece 1 ay kılıfsız kullandığı için olduğunu belirtti. Daha önce de farklı platformlardan kullanıcılar iPhone 7 Jet Black sorununu bu şekilde gündeme getirmişti.