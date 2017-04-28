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28 Nisan 2017 Cuma 04:16

iPhone 7s Gelmeyebilir!

iPhone 7s Gelmeyebilir!
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iPhone 7s Gelmeyebilir!
Son yıllarda yaşanmadığı kadar ilginç olaylar bu yıl Apple firması hakkında yaşanıyor denebilir. Samsung ile OLED ekran anlaşması yaptığı açıklanan firmanın üreteceği iPhone modellerinin gecikebileceği ya da gecikmese bile sınırlı sayıda üretilebileceği gibi iddialar ortalıkta dolaşmaya devam ediyor.

Hatırlarsanız bu yıl içerisinde Apple’ın üç yeni iPhone modelini tanıtacağı ve satışa sunacağı da gelen bilgiler arasındaydı. Fakat bugün yeni bir iddia daha ortaya atıldı ve firmanın iPhone serisinden S takısını temelli olarak çıkarabileceği belirtildi.

iPhone modelleri bilmeceye dönüştü
MicGadget adı verilen Çinli Teknoloji sitesinin iddialarına göre Apple bu yıl üç değil iki yeni akıllı telefonu piyasaya sürecek ve isimleri de iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olacak.
Ayrıca iki akıllı telefonunda çerçevesiz OLED ekrana sahip olarak üretileceği ve parmak izi okuyucularının ekrana gömülü şekilde satışa sunulacağı da iddialar arasında.
Son olarak bu iddiaların MicGadget’a göre Foxconn’da çalışan bazı tanıdıklarından geldiğini ve bu yüzden doğruluğunun sorgulanabilir cinsten iddialar olduğunu belirtmemiz gerekiyor.


 
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