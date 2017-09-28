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28 Eylül 2017 Perşembe 20:13

iOS 11 Güncellemesini Yükleyenlere Kötü Haber

iOS 11 Güncellemesini Yükleyenlere Kötü Haber
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iOS 11 güncellemesi yayınlandı yayınlanmasına; ancak beraberinde de pek çok sorunu getirdi.

iOS 11 yayınlandı; ancak pek çok kullanıcının başı fena halde dertte! İşte telefonlarına bu güncellemeyi yükleyenlerin başına gelenler... Mutlaka okuyun, indirmeden önce haberiniz olsun!

Bitmeyen yüklemeler

iOS 11'in daha güncelleme aşamasında bile problemli. Kullanıcılar iOS 11'i güncellemiş, Apple hesabını doğrulayıp, iPhone şifresini girdikten sonra da telefonlarında devam eden bir yükleme olduğunu ve bu yüklemenin bitmediğini kaydediyor.
Dokunmatik ekran çalışmıyor

iPhone kullanıcıları dokunmatik ekranın çoğu zaman çalışmadığını ve reset atmadan düzelmediğinden yakınıyor.

Ekranın yarısı yok

Bazı kullanıcılar ekranın yarısının boş olduğunu, uygulamaların gözükmediğinden şikayetçi

Donuyor

Kullanıcılar iOS 11’i güncelledikten sonra normal kullanımda bile telefonun donduğunu ve reset atmadan düzelmediğini belirttiyor.

Landscape modu (yatay ekran modu) çalışmıyor

iPhone Plus modellerinde hesap makinesi ve Safari gibi uygulamalarda Lanscape yani yatay modun çalışmaması da bir başka problem.

Pil ömrü azaldı

Kullanıcıların en çok şikayette bulunduğu problem ise pil ömrü oldu. Çoğu kişi pil ömrünün azalmasından şikayetçi.

Home butonu gecikmesi

Çok kullanılan uygulamalarda Home butonu gecikmesi yaşanıyor, basıldığında geç tepki alınıyor. Bu durum kullanıcılara ciddi bir zaman kaybına neden oluyor.


 
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