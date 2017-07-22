Bilim & Teknoloji:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2017 Cumartesi 11:19

İnekler, HIV Virüsüyle Mücadelenin Anahtarı Olabilir

İnekler, HIV Virüsüyle Mücadelenin Anahtarı Olabilir
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233
İnekler, HIV Virüsüyle Mücadelenin Anahtarı Olabilir
İnekler tarafından üretilen antikorlar, aşıya karşı dayanıklı olan HIV virüsünü büyük ölçüde etkisiz hale getirebiliyor

Nature dergisinde yayınlanan bir makalede, ineklerin aşıya karşı dayanıklı olan HIV virüsünü büyük ölçüde etkisiz hale getirebilen antikorlar üretebildiği belirtildi.
Sputnik’te yer alan habere göre, uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekibin yürüttüğü araştırmada ilk kez herhangi bir hayvanın, aşıya karşı çok dayanıklı olan HIV virüsüne karşı antikor üretebildiği kaydedildi. Araştırma ile ineklerin bu virüsü büyük ölçüde etkisiz hale getirebilen antikorlar üretebildiği ortaya çıktı.
Araştırmada ineklerin bağışıklık sistemlerinin virüse karşı hızlıca harekete geçmesi bilim insanlarını şaşırttı.

​Virüsün enjekte edildiği dört ineğin, 35-50 gün içerisinde virüse karşı antikorlar ürettiği gözlendi. İnekler 42 gün içerisinde HIV virüslerinin yüzde 20’sini etkisiz hale getirdi. Laboratuvardaki incelemeler, ineklerin 381 gün içerisinde de virüsün yüzde 96’sı üzerinde aynı etkiyi yaratabileceğini gösterdi. Bu durumun ineklerdeki karmaşık sindirim sisteminden kaynaklanabileceğini belirten araştırmacılar, antikor üretiminin nasıl bu kadar hızlı gerçekleştiğini öğrenmeyi umuyor.


 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tüm iPhone'lara Panik Butonu Geliyor! Tüm iPhone'lara Panik Butonu Geliyor!
PES 2018 Ne Zaman Çıkacak? PES 2018 Ne Zaman Çıkacak?
Yeni Nokia 3310 Eskisi Kadar Sağlam Mı? Yeni Nokia 3310 Eskisi Kadar Sağlam Mı?
İşte YouTube'un Yeni Özelliği! İşte YouTube'un Yeni Özelliği!
Telefonunuz Her An Sesinizi Kaydediyor Olabilir: Tehlikeli Virüs Geri Döndü! Telefonunuz Her An Sesinizi Kaydediyor Olabilir: Tehlikeli...
Facebook'tan WiFi Bulucu! Facebook'tan WiFi Bulucu!
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Tüm iPhone'lara Panik Butonu Geliyor!

Haberi Oku