İnekler, HIV Virüsüyle Mücadelenin Anahtarı Olabilir



Nature dergisinde yayınlanan bir makalede, ineklerin aşıya karşı dayanıklı olan HIV virüsünü büyük ölçüde etkisiz hale getirebilen antikorlar üretebildiği belirtildi.Sputnik’te yer alan habere göre, uluslararası bilim insanlarından oluşan bir ekibin yürüttüğü araştırmada ilk kez herhangi bir hayvanın, aşıya karşı çok dayanıklı olan HIV virüsüne karşı antikor üretebildiği kaydedildi. Araştırma ile ineklerin bu virüsü büyük ölçüde etkisiz hale getirebilen antikorlar üretebildiği ortaya çıktı.Araştırmada ineklerin bağışıklık sistemlerinin virüse karşı hızlıca harekete geçmesi bilim insanlarını şaşırttı.​Virüsün enjekte edildiği dört ineğin, 35-50 gün içerisinde virüse karşı antikorlar ürettiği gözlendi. İnekler 42 gün içerisinde HIV virüslerinin yüzde 20’sini etkisiz hale getirdi. Laboratuvardaki incelemeler, ineklerin 381 gün içerisinde de virüsün yüzde 96’sı üzerinde aynı etkiyi yaratabileceğini gösterdi. Bu durumun ineklerdeki karmaşık sindirim sisteminden kaynaklanabileceğini belirten araştırmacılar, antikor üretiminin nasıl bu kadar hızlı gerçekleştiğini öğrenmeyi umuyor.