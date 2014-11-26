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14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
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Hayatı Kolaylaştıran Buluşlar

Hayatı Kolaylaştıran Buluşlar

Hayatı Kolaylaştıran Buluşlar

Hayatı Kolaylaştıran Buluşlar

26 Kasım 2014 Çarşamba 23:22
Hayatı Kolaylaştıran Buluşlar
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Hayatı Kolaylaştıran Buluşlar


Kahvenin yanına bisküvi isteyenlere:

Kahvenin yanına bisküvi isteyenlere:

Sıcak sıcak mısır yemek için, mısır tutacağı:

Sıcak sıcak mısır yemek için, mısır tutacağı:

İşyerinde başkaları kullanmasın diye delikli, kilitli bardak:

İşyerinde başkaları kullanmasın diye delikli, kilitli bardak:

Poşeti tam istediğiniz kadar suda tutan saat ayarlı penguen:

Poşeti tam istediğiniz kadar suda tutan saat ayarlı penguen:

Ekmek yanmasın diye içi görünen ekmek kızartıcı:

Ekmek yanmasın diye içi görünen ekmek kızartıcı:

Ellerinize bulaşmasın diye tereyağı kesici:

Ellerinize bulaşmasın diye tereyağı kesici:

Uzaktan kumanda kaybetmeye son! Kocaman ve karanlıkta ışıldayan, tüm aletleri çalıştıran tek bir kumanda:

Uzaktan kumanda kaybetmeye son! Kocaman ve karanlıkta ışıldayan, tüm aletleri çalıştıran tek bir kumanda:

Kursunuzu, toplantınızı kaçırmayın! 'Bugün günlerden ne?' sorusuna cevap veren saat:

Kursunuzu, toplantınızı kaçırmayın! 'Bugün günlerden ne?' sorusuna cevap veren saat:

Düz bir çizgi halinde kesmek için lazerli makas:

Düz bir çizgi halinde kesmek için lazerli makas:

Tuvalet kapağını açıp kapatmak için pedal:

Tuvalet kapağını açıp kapatmak için pedal:

Gece uykusundan uyananlar için ışıklı terlik:

Gece uykusundan uyananlar için ışıklı terlik:

Bebekler rahat uyusun diye, bir anne elinin ebat ve ağırlığında, dokunma hissi verecek şekilde tasarlanmış yastıklar:

Bebekler rahat uyusun diye, bir anne elinin ebat ve ağırlığında, dokunma hissi verecek şekilde tasarlanmış yastıklar:

Yabancı ülkelerde kaybolmaya son! Bu tişörtü giyip o an istediğiniz şeyi tişörtte parmağınızla gösterip sonra da ortadaki soru işaretine işaret edin:

Yabancı ülkelerde kaybolmaya son! Bu tişörtü giyip o an istediğiniz şeyi tişörtte parmağınızla gösterip sonra da ortadaki soru işaretine işaret edin:

Garsonlara müjde! Tepsi düşürmeye son!

Garsonlara müjde! Tepsi düşürmeye son!

Güneş mi gölge mi istersiniz? El arabası gibi kolayca taşınan bank:

Güneş mi gölge mi istersiniz? El arabası gibi kolayca taşınan bank: 
Son Güncelleme: 26.11.2014 23:25
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Hayatı Kolaylaştıran Buluşlar
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