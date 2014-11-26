Hayatı Kolaylaştıran Buluşlar
Kahvenin yanına bisküvi isteyenlere:
Sıcak sıcak mısır yemek için, mısır tutacağı:
İşyerinde başkaları kullanmasın diye delikli, kilitli bardak:
Poşeti tam istediğiniz kadar suda tutan saat ayarlı penguen:
Ekmek yanmasın diye içi görünen ekmek kızartıcı:
Ellerinize bulaşmasın diye tereyağı kesici:
Uzaktan kumanda kaybetmeye son! Kocaman ve karanlıkta ışıldayan, tüm aletleri çalıştıran tek bir kumanda:
Kursunuzu, toplantınızı kaçırmayın! 'Bugün günlerden ne?' sorusuna cevap veren saat:
Düz bir çizgi halinde kesmek için lazerli makas:
Tuvalet kapağını açıp kapatmak için pedal:
Gece uykusundan uyananlar için ışıklı terlik:
Bebekler rahat uyusun diye, bir anne elinin ebat ve ağırlığında, dokunma hissi verecek şekilde tasarlanmış yastıklar:
Yabancı ülkelerde kaybolmaya son! Bu tişörtü giyip o an istediğiniz şeyi tişörtte parmağınızla gösterip sonra da ortadaki soru işaretine işaret edin:
Garsonlara müjde! Tepsi düşürmeye son!
Güneş mi gölge mi istersiniz? El arabası gibi kolayca taşınan bank:
Son Güncelleme: 26.11.2014 23:25