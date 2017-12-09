Galaxy S9 Ne Zaman Çıkacak?

Samsung Galaxy S9'dan ilk görüntüler geldi. Milyonlar tarafından merakla beklenen Samsung Galaxy S9 teknik özellikleri neler Türkiye fiyatı ne kadar olacak sorusu dile getiriliyor.

Samsung Galaxy S9 ile ilgili güncel bilgiler aksam.com.tr'de. Galaxy S9 serisinde, Snapdragon 845 ve kendi geliştirdiği Exynos 9810 işlemcisini kullanacak. Samsung Galaxy S9 modelinde, dört tanesi Cortex A53 ve diğer dört tanesi Cortex A73 olmak üzere toplamda sekiz çekirdeğe sahip olacak.

Galaxy S9 ile birlikte tanıtılması beklenen Galaxy S9+’ın da Galaxy S8’de olduğu gibi 6,2 inçlik ekranla birlikte geleceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte Samsung Galaxy S9, Adreno 630 grafik birimi özelliğiyle gelecek. Sonsuz ekran deneyimi yaşatmaya devam edecek olan modelin çerçeve kalınlıklarının daha da azaltılabileceği düşünülüyor. Parmak izi sensörünün ana ekrana entegre edileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

Bilim ve teknoloji dünyasının merakla beklenen Samsung Galaxy S9'dan ilk görüntüler geldi. Gelecek yıl piyasaya sürülecek olan Samsung Galaxy S9 teknik özellikleri ve Türkiye fiyatına gelin yakından bakalım. Samsung'un yeni amiral gemisi telefonu hakkında yeni bir bilgi elde edildi. Galaxy S9 için firmware yazılımı geliştirmeye başlamış. Sürüm numaraları iki model olacağını doğruluyor, bu da 2018'de bir Galaxy S9 ve Galaxy S9+'nın çıkmasını bekleyebileceğimiz anlamına geliyor. Samsung Galaxy S9 serisiyle ilgili kullanıcıları yakından ilgilendirecek önemli detaylar ortaya çıktı. Buna göre, Samsung Galaxy S9, ve Snapdragon işlemcili olmak üzere iki farklı versiyonda satışa Exynos sunulacak. Qualcomm ve Samsung tarafından geliştirilecek 7 nanometre mimariye sahip işlemciler bulunacak. Samsung üreticisi 5,8 inçlik ekranla gelecek. Sonsuz ekran deneyimi yaşatmaya devam edecek olan modelin çerçeve kalınlıklarının daha da azaltılabileceği düşünülüyor. Parmak izi sensörünün ana ekrana entegre edileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

SAMSUNG GALAXY S9 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Samsung Galaxy S9 serisiyle ilgili kullanıcıları yakından ilgilendirecek önemli detaylar ortaya çıktı. Buna göre, Samsung Galaxy S9, ve Snapdragon işlemcili olmak üzere iki farklı versiyonda satışa Exynos sunulacak. Qualcomm ve Samsung tarafından geliştirilecek 7 nanometre mimariye sahip işlemciler bulunacak. Samsung üreticisi 5,8 inçlik ekranla gelecek olan Galaxy S9 serisinde, Snapdragon 845 ve kendi geliştirdiği Exynos 9810 işlemcisini kullanacak. Samsung Galaxy S9 modelinde, dört tanesi Cortex A53 ve diğer dört tanesi Cortex A73 olmak üzere toplamda sekiz çekirdeğe sahip olacak. Galaxy S9 ile birlikte tanıtılması beklenen Galaxy S9+’ın da Galaxy S8’de olduğu gibi 6,2 inçlik ekranla birlikte geleceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte Samsung Galaxy S9, Adreno 630 grafik birimi özelliğiyle gelecek. Sonsuz ekran deneyimi yaşatmaya devam edecek olan modelin çerçeve kalınlıklarının daha da azaltılabileceği düşünülüyor. Parmak izi sensörünün ana ekrana entegre edileceği gelen bilgiler arasında yer alıyor.

SAMSUNG GALAXY S9 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Muhtemelen tahmin edebileceğiniz gibi, yakında Galaxy S9'un planlanandan önce çıkacağına dair söylentiler yayılacaktır. Galaxy S9'un firmware'inin erken geliştirilmesi böyle bir izlenim verse de, muhtemelen Galaxy S9 yine de Galaxy S8 ile aynı zamanda çıkacak. Samsung, Galaxy S8'i bu sene 29 Mart'ta özel bir etkinlikte ortaya çıkarmıştı. 21 Nisan'da ise dünyada bir çok yerde piyasaya sürülmüştü. Samsung, önümüzdeki sene Galaxy S9 için aynı zaman aralığına bağlı kalabilir.

SAMSUNG GALAXY S9 TÜRKİYE FİYATI?

Samsung Galaxy S9 Türkiye fiyatı henüz belli olmadı.