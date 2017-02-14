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14 Şubat 2017 Salı 17:11

Film ve Diziler İçin Altyazı Aramak Tarih Oluyor

Film ve Diziler İçin Altyazı Aramak Tarih Oluyor
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Film ve Diziler İçin Altyazı Aramak Tarih Oluyor
Pek çok sinemasever için adeta bir işkenceye dönen yabancı film veya dizi için altyazı bulmak yeni bir uygulama sayesinde tarih olalilir.


İnternetten yabancı film veya dizi izleyenlerin en büyük sorunu kuşkusuz izleyecekleri içeriğin Türkçe altyazısını kolayca bulamamak. Pek çok kullanıcının ortak sorunu kısa süre içinde tarih olabilir. Zira Hollandalı geliştirici Giel Cobben tarafından hayata geçirilen 'Caption' isimli uygulama tam da bu soruna çare bulacağı iddiasında. Şuan için sadece macOS platformunda kullanılabilen uygulamanın kullanımı ise oldukça kolay.

Uygulama üzerinden istediğiniz dizi veya filmin adını arattıktan sonra bulunan altyazıyı sürükle bırak yöntemiyle bilgisayarınıza kaydedebiliyorsunuz.

Söz konusu uygulamanın ilerleyen günlerde Windows ve Linux için de kullanıma sunulacağı belirtiliyor.


 
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