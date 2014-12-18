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Facebookta Profilinize Bakanları Görmek İçin...

Facebook'ta...

Facebookta Profilinize Bakanları Görmek İçin...

Facebook'ta...

18 Aralık 2014 Perşembe 11:24
Facebookta Profilinize Bakanları Görmek İçin...
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Facebook'ta bu tuzağa sakın düşmeyin!
"Beni kimse kandıramaz" demeyin, Facebook'ta dolaşan bu tehlikelere yine de dikkat edin!

İnternette PayPal'den ebay'e, epostalardan para transferine birçok alana özel hazırlanmış sahtekarlıklara rastlamanız mümkün. Facebook gibi güvenilir olduğunu düşündüğümüz siteler bile her gün sayısız dolandırıcılığa sahne oluyor. Eğer internetteki dolandırıcılıklara kanmayacak kadar zeki olduğunuzu düşünüyorsanız, tekrar düşünün çünkü Bitdefender'ın yeni bir araştırması, dolandırıcılıklara teslim olan çok kişinin olduğunu, bu kullanıcıları herhangi bir sınıfa sokmanın ise mümkün olmadığını söylüyor. Eğilimlerimize göre zekice hazırlanmış dolandırıcılıklar, tahmin etmediğimiz bir anda bizi de kandırmayı başarbilir.

Peki Facebook'taki sahtekarlıkları nasıl ayırt etmeliyiz? İşte en sık rastlanan dolandırıcılık türleri ve onları fark etmenize yardımcı olacak bilgiler.

Profilinize kim bakmış
Bu tür sahtekarlıklar, Facebook'ta profilinize kimlerin baktığını size göstermeyi vadeder. Genellikle bu verilere ulaşmak için, sizden bir uygulama yüklemeniz istenir. Uygulamayı yükledikten sonra ise kişisel verileriniz toplanmaya başlanır. Bir süredir etrafta dolanan bu sahtekarlık, hala popülerliğini yitirmiş değil.

Facebook'a yeni özellikler ekleyin
Bu sahtekarlık, az önce bahsettiğimiz "profilinize kim baktı" sahtekarlığının bir uzantısı. Özetlemek gerekirse bu tür sahtekarlıklar, belirli bir uygulamayı yüklediğinizde Facebook'a ek özellikler geleceğini söyler. Bu özellikler, "beğenmeme" düğmesi ve profilinizin görünümüne yönelik kişiselleştirmeler olabilir. Burada dolandırıcılar, profilimizi kişiselleştirerek arkadaşlarımızın arasından sıyrılma isteğimizden faydalanmaya çalışmaktadır.

Hediye kazanacağınızı söyleyen dolandırıcılık türü
Bedavadan hediye dağıttığını söyleyen bu tür dolandırıcılıklar, çoğu zaman sizden kişisel bilgilerinizi vermenizi isteyecektir. Bunu yaptığınızda ücretsiz bir hediye kartı ve hatta tatil kazanabileceğiniz söylenir, ancak aslında kazanma şansınız hiç yoktur. Bu tür sahtekarlıklar, en çok yılbaşı gibi tatil dönemlerinde ortaya çıkar. "İlk yüze girin ve iPad kazanın" gibi cümlelerle bizi çok düşünmeden, acele ettirmeye çalışırlar.

Şok videolar
Bu tür videolar, çoğu zaman ünlülerin seks kasetlerinin sızdığını iddia ederler. Videoların içeriğinde bazen çılgın kazalar, kafa koparma görüntüleri vs. olduğu da iddia edilebilir. Amaç ise videoya tıklamanızı sağlayıp, video çalıcınızı "güncellemeniz", yani aslında zararlıyı bilgisayarınıza kurmanızdır. 

Son Güncelleme: 18.12.2014 11:30
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Facebookta Bu Tuzağa Sakın Düşmeyin!Beni Kimse Kandıramaz DemeyinFacebookta Dolaşan Bu Tehlikelere Yine De Dikkat Edin!
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