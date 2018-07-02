‘Facebook’a çocuğunun fotoğrafını koyma’

Birleşmiş Milletler sözcüsü Joseph Cannataci, “sosyal medyada her anı paylaşılan çocukların haklarını muhafaza etmeliyiz. Her insan gibi temel haklara sahip bireyler olduklarını unutmamalıyız.” dedi. Çocukların çok küçük yaşta ebeveynlerinin yaptıkları paylaşımlar sebebiyle istimara açık hale getirilmeleri sebep olarak gösterildi. Bu durumdan rahatsızlık duyan ve ismi verilmeyen Avusturyalı bir genç kız, 2016 yılında ebeveynlerini dava etmişti. Kendisinin ‘utanç verici’ fotoğraflarını Facebook’ta paylaştıklarından ve mahremiyetini ihlal ettikleri gerekçesiyle açmış olduğu davada kazanan da genç kız olmuştu.