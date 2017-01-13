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13 Ocak 2017 Cuma 20:22

Facebook Şoku! Dünya Genelinde...

Facebook Şoku! Dünya Genelinde...
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Facebook neden açılmıyor? (Facebook erişim sorunu)

Dünya genelinde birçok Facebook kullanıcısı, Facebook'a girişte sorun yaşadı. Yaşanan aksaklıkla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta henüz sebebi bilinmeyen bir denenden dolayıkısa süreli erişim aksaklığı yaşandı. Birçok hesaba erişim sağlanamadı.

Ayrıntılar geliyor...

FACEBOOK NEDİR?

Facebook, insanların başka insanlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan bir sosyal paylaşım sitesidir. 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi 2006 devresi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, öncelikle Harvard öğrencileri için kurulmuştu. Daha sonra Boston civarındaki okulları da içine alan Facebook, iki ay içerisinde Ivy Ligi okullarının tamamını kapsadı. İlk sene içerisinde de; Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tüm okullar Facebook'ta mevcuttu. Üyeler önceleri sadece söz konusu okulun e-posta adresiyle (.edu, .ac.uk, vb.) üye olabiliyordu. Daha sonrasında da ağ içine liseler ve bazı büyük şirketler de katıldı. 11 Eylül 2006 tarihinde ise Facebook tüm e-posta adreslerine, bazı yaş sınırlandırmalarıyla açıldı. Kullanıcılar diledikleri ağlara; liseleri, çalışma yerleri ya da yaşadığı yerler itibarıyla katılım gösterebilmektedirler. Ayrıca Facebook, dünyanın en fazla ziyaret edilen sitelerinden biridir.


 
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