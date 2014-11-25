Facebook, Renault Clio'ya Eklendi



Renault marka otomobillerin yeni Clio modelinde müşterilerin beğenisine sunulan R-Link sosyal ağ alanında bir yeniliğe imza atıyor.



Kullanıcılar araçlarından, R-Link multimedya sistemi sayesinde facebook uygulamasına güvenli olarak ulaşabiliyor. Bu uygulama R-Link kullanıcısının güvenlik içinde tüm Facebook kontakları ile (arkadaş listesi, beğenilen sayfalar vs.) bağlantıda kalmasını sağlıyor.



Yolda sürüş esnasında kullanıcılar "text-to-speech" yani sesli okuma fonksiyonu ile duvar yazılarını dinleyebiliyor, doğrudan araç içinden mesaj yazıp gönderebiliyor. Kullanıcının arkadaş listesinden birinin (veya Facebook'ta kayıtlı bir adresin) yakında olması veya yer bildirimi yapması durumunda; kullanıcı sadece "navigasyon" butonunu tıklayarak navigasyonu hedefe yönlendirebiliyor.



Facebook için R-Link uygulaması ile kullanıcı Renault Facebook sayfasındaki en güncel haberleri de görüntüleyebiliyor.