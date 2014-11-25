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Facebook, Renault Clio'ya Eklendi

Renault marka otomobillerin yeni Clio modelinde müşterilerin beğenisine sunulan R-Link sosyal ağ alanında bir yeniliğe imza atıyor.

Facebook, Renault Clio'ya Eklendi

Renault marka otomobillerin yeni Clio modelinde müşterilerin beğenisine sunulan R-Link sosyal ağ alanında bir yeniliğe imza atıyor.

25 Kasım 2014 Salı 13:04
Facebook, Renault Clio'ya Eklendi
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Facebook, Renault Clio'ya Eklendi

Renault marka otomobillerin yeni Clio modelinde müşterilerin beğenisine sunulan R-Link sosyal ağ alanında bir yeniliğe imza atıyor.

Kullanıcılar araçlarından, R-Link multimedya sistemi sayesinde facebook uygulamasına güvenli olarak ulaşabiliyor. Bu uygulama R-Link kullanıcısının güvenlik içinde tüm Facebook kontakları ile (arkadaş listesi, beğenilen sayfalar vs.) bağlantıda kalmasını sağlıyor.

Yolda sürüş esnasında kullanıcılar "text-to-speech" yani sesli okuma fonksiyonu ile duvar yazılarını dinleyebiliyor, doğrudan araç içinden mesaj yazıp gönderebiliyor. Kullanıcının arkadaş listesinden birinin (veya Facebook'ta kayıtlı bir adresin) yakında olması veya yer bildirimi yapması durumunda; kullanıcı sadece "navigasyon" butonunu tıklayarak navigasyonu hedefe yönlendirebiliyor.

Facebook için R-Link uygulaması ile kullanıcı Renault Facebook sayfasındaki en güncel haberleri de görüntüleyebiliyor. 

Son Güncelleme: 25.11.2014 13:06
Anahtar Kelimeler:
FacebookRenault Clioya Eklendi
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