Elon Musk: Yapay Zeka İnsan Irkını Ortadan Kaldırmaya Geliyor

SpaceX ve elektrikli otomobil üretici Tesla'nın kurucu CEO'su Elon Musk, yapay zekanın büyük bir tehdit oluşturduğu konusunda yine uyarıda bulundu. Yapay zekanın insanlığı yok edeceğini yenileyen Musk, insanlığın yapay zekayı güveli bir şekilde tutmasının yüzde 5 ila 10 gibi bir orana sahip olduğunu ekledi.SpaceX ve elektrikli Otomobil üretici Tesla'nın kurucu CEO'su Elon Musk, yapay zekanın Kuzey Kore'den daha büyük bir tehdit oluşturduğu konusunda uyarıda bulunmuştu. Musk, "Kimse kontrol edilmeyi sevmez. Ancak topluma tehlike oluşturabilecek Otomobiller, uçaklar, ilaçlar ve gıdalar regüle edilmiş durumda. Yapay zeka da öyle olmalı" demişti. Musk, yapay zekanın insanlığı yok edeceğini yeniledi.Bilgisayar simülasyonunda yaşıyoruz.Tesla 2025 yılına kadar Apple'ın piyasa değerini aşacakİnsanlar, Mars'ı nükleer silahlarla patlatarak yaşanabilir hale getirebilirler.Musk liderliğindeki Neuralink ile yakın tarihli bir görüşmede, tahminlerin ustası başka bir şey daha dedi: AI (yapay zeka) muhtemelen hepimizi öldürecek. Musk, geçtiğimiz günlerde yapılan bir konuşmada AI'nın güvenliğini sağlamak için gösterilen çabaların sadece "yüzde beş ila yüzde 10'luk bir başarı şansına" sahip olduğunu söyledi.Neuralink, yapay zekanın ve muhtemel olumsuz etkilerinin ortadan kaldırılması için şimdiden önlemler almaya başlayan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Neuralink’in geliştirdiği teknoloji sayesinde insanların beynine yerleştirilen elektrotlar ve yapay sinir ağları ile beynin doğrudan bilgisayara bir şeyler aktarabileceği veya bilgisayardan beyne veri transferi yapabileceği söyleniyor.Musk, yıllar önce AI'nın ortaya koyduğu tehdit hakkında birçok kez uyatı yaptı 2014'te, AI'nın "ciddi tehlikeli" bir şeyin eşiğinde olduğunu öngördü. "Ciddi tehlikeli bir şey olma riski beş yıllık zaman aralığında. En fazla on yıl." dedi. Bu tahminin ilk kısmını başarıyla geçtik, uzuvlar bozulmadı. İkinciye gelince, o gün daha mantıklı görünüyor.Ve daha geçen yıl Musk, insanlara AI savaşını zaten kaybettiğini ve onları yenmenin tek yolunun onlara katılmak olduğunu ilan etti. Musk, "AI'daki her gelişme oranında, çok geride kalacağız. Çok akıllı AI ile olan durum, istihbaratta bir evcil hayvan ya da bir ev kedisi gibi olandan çok daha aşağıda olacağımızdır." dedi.Bununla mücadele etmek için Musk beyin işlevini izleyebilen elektrotları içeren bir örgü implant olan sinir dantelinin büyük bir savunucusu. Aslında, beyninizle bir PC arasında eşzamanlı veri aktarımı sağlayan bir şerit kablo. Bu, Musk'un en yeni girişimlerinden biri olan Neuralink'in temelini oluşturuyor.Neuralink ve OpenAI'nin lideri olan Musk, kısa bir süre önce kendine öğretebilen bir AI geliştirdi. AI'ya derinden yatırım yapıldı. Peki siz yapay zekaların geleceği hakkında neler düşünüyorsunuz?