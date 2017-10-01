Dünyanın En Pahalısı! iPhone X Kılıfı Görücüye Çıktı

Tanıtılan iPhone X kılıfları titanyumdan üretildi ve 5 renk olarak sunuldu. iPhone X kullanıcıları isteklerine göre kılıfların Titanium, Stealth, Gold, Rose Gold ve Aurora renkleri arasında seçim yapabilecek. Kılıfların üreticileri, renklerdeki özel nüansların alev işlemiyle elde edildiğini belirtti.Kullanıcılar kılıfların en ucuzunu 645 dolar ödeyerek elde edebilecek, Gold ve Rose Gold modelleri ise 1.145 dolardan satışa sunuldu. iPhone X cihazını 1.200 dolara satın alabilen kullanıcılar, koleksiyonun en pahalı kılıfına ise 1.300 dolar karşılığında sahip olabilecek.Apple şirketi 12 Eylül’de iPhone’un iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerini tanıtmıştı.