Dünyanın En Pahalısı! iPhone X Kılıfı Görücüye Çıktı
Singapur merkezli Gray International şirketi, iPhone X akıllı telefonlar için, fiyatları cihaz fiyatlarını dahi aşan yeni bir kılıf koleksiyonu üretti.
Kullanıcılar kılıfların en ucuzunu 645 dolar ödeyerek elde edebilecek, Gold ve Rose Gold modelleri ise 1.145 dolardan satışa sunuldu. iPhone X cihazını 1.200 dolara satın alabilen kullanıcılar, koleksiyonun en pahalı kılıfına ise 1.300 dolar karşılığında sahip olabilecek.
Apple şirketi 12 Eylül’de iPhone’un iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerini tanıtmıştı.