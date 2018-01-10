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DİKKAT TELEFONUNUZU ŞARJ EDERKEN BU HATAYI YAPMAYIN!

Akıllı telefon şarj ederken dikkat edin!

DİKKAT TELEFONUNUZU ŞARJ EDERKEN BU HATAYI YAPMAYIN!

Akıllı telefon şarj ederken dikkat edin!

10 Ocak 2018 Çarşamba 14:34
DİKKAT TELEFONUNUZU ŞARJ EDERKEN BU HATAYI YAPMAYIN!
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Siz de büyük çoğunluk gibi telefonunuzu gece şarja bırakıyor ve sabah alıyorsanız büyük bir hata yapıyorsunuz. Ayrıca eğer pilin ömrünü uzatma için sonuna kadar kullanıyorsanız sık sık pil almak zorunda kalabilirsiniz. 

Telefonların bataryasının derinlik deşarjlarından etkilenmemesi için tamamen boşaltılmaması öneriliyor.

Telefonunuzu şarj etmek için %25’in altına düşmesini beklemeyin. %25’in altından %100’e şarj etmek bataryanın kapasitesini düşürerek kullanım ömrünü kısaltır.

Akıllı telefonlarınızın şarjını genelde %75 ile %45 arasında tutmaya özen gösterin. Bunun bir üst modu da var, ancak bu günlük kullanımda daha ideal olanı.

Battery University’e göre, akıllı telefonunuzun lityum-iyon pillerini her zaman %65 ila %75 arasında tutabilirsiniz. Sürekli bu şarj süresine dikkat ederseniz, bataryanızı çok uzun süreler boyunca kullanabilirsiniz. Sanırım yeryüzünde bunu sürekli yapabilecek bir insan evladı yok.

Telefonunuzun pilini %25’lik bir şarjdan %100’e şarj etmek kapasiteye ve kullanım ömrüne zarar verecektir. Aslında, herhangi bir miktardan %100’e şarj etmek bataryaya zarar veriyor. 

Battery University’e göre, lityum iyon piller tamamen şarj edilmek zorunda değiller. Bu şekilde şarj etmek yüksek gerilimle bataryayı zorlar. Bunun farkında olan Tesla da araçlarını %90’a kadar şarj edip bırakma özelliği eklemiş.

Geceleri telefonu şarja bırakmak, bir telefonun pil ömrünü önemli ölçüde azaltacaktır. 

Çünkü, siz gece telefonu şarja bıraktığınızda sabaha kadar %100 olacak, hatta telefon çalışmaya devam ettiği için boşalan enerjinin yerine yeniden dolum yapılacak.

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