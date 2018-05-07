Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102419
ALTIN
179.456
DOLAR
4.2505
STERLİN
5.7583
EURO
5.0700
Ciklos’ta zincirleme kaza
CİKLOS'TA ZİNCİRLEME KAZA
28 yaşındaki genç hayatını kaybetti
28 YAŞINDAKİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ!
Sağanak yağmur bugün geliyor!
SAĞANAK YAĞMUR BUGÜN GELİYOR!
Bugün elektrik kesintisi var
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256
Flaş Haber
Ciklos’ta zincirleme kaza
Kapat

Çocuklar üç yaşından önce teknolojik araçlarla tanışmamalı

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Aral, çocukların erken yaşta teknolojik cihazlarla tanışmasına ilişkin, "18 aylıktan önce çocuklara teknolojik araçları vermeyin, tanıştırmayın." dedi.

Çocuklar üç yaşından önce teknolojik araçlarla tanışmamalı

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Aral, çocukların erken yaşta teknolojik cihazlarla tanışmasına ilişkin, "18 aylıktan önce çocuklara teknolojik araçları vermeyin, tanıştırmayın." dedi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 10:54
Çocuklar üç yaşından önce teknolojik araçlarla tanışmamalı

Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Aral, çocukların erken yaşta teknolojik cihazlarla tanışmasına ilişkin, "18 aylıktan önce çocuklara teknolojik araçları vermeyin, tanıştırmayın." dedi.
Aral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dijitalleşen dünyada teknolojinin insan hayatına çok hızlı girdiğini söyledi.
Çocukların elinden akıllı telefonun ve tabletin düşmediğini hatırlatan Aral, "Ancak bunlar çocuğun gelişimine, iletişim becerilerine, beyin gelişimine ciddi boyutta hasarlar verebiliyor." dedi.

Teknolojik cihazların karşısında çok uzun süre zaman geçirmenin çeşitli sağlık sorunlarına sebep olduğunu vurgulayan Aral, "Günümüzde obezite yoğun şekilde yaygınlaşmaya başladı. Kalp damar hastalıkları görülmeye başlıyor ama teknolojisiz bir yaşam düşünebilir miyiz? Düşünemiyoruz. Teknolojinin mutlaka hayatımızın bir parçası olması gerektiğine inanıyoruz çünkü teknolojik cihazlar yaşamımızın içinde, onlarsız da yaşayamıyoruz, onlarla da yaşayamıyoruz. Burada önemli olan, hem eğitimciler hem anne babalar hem de akademisyenlerin bilinçli kullanımı ön plana çıkarması. Teknolojiyi nasıl bilinçli kullanabiliriz? Ben şunu savunuyorum; birçok araştırmada da var. 18 aylıktan önce çocuklara teknolojik araçları vermeyin, tanıştırmayın. Ben üç yaşından önce teknolojik araçlarla tanışmasın çocuklarımız diyorum." diye konuştu.

 "ÇOCUKLARDA OKUL ÖNCESİ EĞİTİM ÖNEMLİ"
Aral, çocuklarda 0-3 yaş döneminin özellikle beyin gelişimi açısından çok önemli olduğuna dikkati çekerek, "Bu dönemde çocuğun doğayla, karşılıklı iletişimle iç içe olması gerektiğine inanıyorum. Çocuklarda okul öncesi eğitim önemli ama kaliteli okul öncesi eğitim önemli." değerlendirmesinde bulundu.
Okul öncesi dönemin, çocukların hayatında kaçırılmaması gereken bir yaş aralığı olduğuna işaret eden Aral, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Çocuklarda 0-3 yaş döneminde birçok gelişim ve değişim çok hızlı şekilde gerçekleşiyor. Özellikle beyin gelişimine burada çok önemli vurgu yapmamız lazım. Beyin gelişiminin uyarıcılardan etkilendiğini ve sinaptik bağlantıların bunlarla zenginleştiğini biliyoruz. Eğer biz onlara uygun eğitimi sağlayamazsak, bu bağlantılar köreliyor ve yok olmaya başlıyor. Bundan dolayı ilk 3 yaş çok önemlidir diyorum. Bu dönemde kaliteli bir okul öncesi eğitim verilmesi gerekiyor."
 

"AÇIK HAVA OYUNLARINI ÇOK ÖNEMSİYORUZ"
Aral, geleneksel oyunlara geri dönülmesinin çocukların gelişimine olumlu katkı sunacağını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Kalkınma ajansı desteğiyle Çocuk Dostu Sokak Projesi adıyla bir çalışma gerçekleştirdik. Bir oyun alanı oluşturmaya çalıştık. Bu oluşturduğumuz alanda çocuk dostu sokakta çocuklarla ne tür oyunlar oynayabiliriz diye öğretmenlerimize eğitim verdiğimizde, kendileri bize şunu söyledi; 'Hocam hiç değilse çocukları AVM'lere götürsek, oraya götürmesek.' Böyle bir altyapı ve bilinç var. Bunun değişmesi lazım. Temiz havanın çocuklara çok iyi geleceğini düşünüyoruz. Onun için açık hava oyunlarını çok önemsiyoruz."

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yapay zeka ile şizofreni teşhisi!
Yapay zeka ile şizofreni teşhisi!
Uzaydan Kıbrıs’ı böyle görüntüledi
Uzaydan Kıbrıs’ı böyle görüntüledi
Facebook’a yenilik dislike tuşu geldi...
Facebook’a yenilik dislike tuşu geldi...
Bilim insanları kesik baştaki beyni 36 saat yaşattı
Bilim insanları kesik baştaki beyni 36 saat yaşattı
Internet Explorer'da tehlikeli güvenlik açığı
Internet Explorer'da tehlikeli güvenlik açığı
ODTÜ Kıbrıs'la bilim eğlencelidir etkinliği cumartesi günü...
ODTÜ Kıbrıs'la bilim eğlencelidir etkinliği cumartesi günü...
WhatsApp’da şimdi de Martinelli kaosu! Kimsenin haberi olmadan…
WhatsApp’da şimdi de Martinelli kaosu! Kimsenin haberi olmadan…
iPhoneX için kablosuz şarj aleti ürettiler
iPhoneX için kablosuz şarj aleti ürettiler
Bu büyüler akıllı telefonlarla yapılabiliyor! Harry Potter hayranları…
Bu büyüler akıllı telefonlarla yapılabiliyor! Harry Potter hayranları…
WhatsApp’tan Android’ler için sürpriz haber!
WhatsApp’tan Android’ler için sürpriz haber!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim