Bilim & Teknoloji:
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25 Temmuz 2017 Salı 17:02

Cinsel Saldırılara Karşı Giyilebilir Teknoloji Geliştirildi

Cinsel Saldırılara Karşı Giyilebilir Teknoloji Geliştirildi

Cinsel Saldırılara Karşı Giyilebilir Teknoloji Geliştirildi
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ABD'deki Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'nden (MIT) bir araştırmacı, her türlü giysiye yapıştırılabilen ve kullanıcısının telefonundaki uygulama ile cinsel saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit ve önlemeyi amaçlayan bir ürün geliştirdi.

MIT'ten araştırmacı Manisha Mohan, cinsel saldırıları gerçek zamanlı olarak tespit etme ve önlemeyi amaçlayan bir ürün tasarladı.

'Akıllı etiket' olarak da bilinen ve sahip olduğu teknoloji sayesinde her türlü giysiye yapıştırılabilen ürün, Bluetooth ile kullanıcının telefonundaki bir uygulamaya bağlanıyor.

Ürün, hem aktif hem de pasif olarak 2 ayrı durumda kullanılabiliyor.

Cihaz aktif durumda iken cinsel saldırıya maruz kalan kişinin bilincinin açık olması ve küçük bir düğmeye basarak uygulamayı başlatması gerekiyor.

Pasif durumda bırakıldığında ise zorlama şeklindeki davranışları algılayabilen ürün, kullanıcının önceden kaydettiği 5 kişiyi tehlikede olduğunu haber vermek için arıyor ya da mesaj gönderiyor.

Intrepid (İngilizce gözü kara, cesur) adlı proje kapsamında geliştirilen ürününün çocuk istismarı, üniversite kampüslerinde yaşanan tecavüzler, yaşlı ve engellilere karşı taciz gibi olayların önüne geçebileceğini belirtiyor.

Firmadan yapılan açıklamada, tasarımın 338 çevrimiçi katılımcı, 67 gönüllü, gerçek hayatta ürünün fizibilitesini anlamada yardımcı olan 20 kullanıcı ve cinsel saldırılardan kurtulan kişilerin tavsiyeleri doğrultusunda yapıldığı belirtildi.

ABD'de her 98 saniyede bir kişiye tecavüz ediliyor. ABD'de her 16 saatte bir ise bir kadın partneri ya da eski paertneri tarafından öldürülüyor.



 


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