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24 Ocak 2017 Salı 20:54

Cama Yapıştırın Telefonunuz Şarj Olsun!

Cama Yapıştırın Telefonunuz Şarj Olsun!
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Cama Yapıştırın Telefonunuz Şarj Olsun!
Beklenen cihaz kullanılmaya başlıyor, artık akıllı telefonunuzu güneş ışığı olan her yerde şarj edebilecek ve kesintisiz kullanabileceksiniz.

Akıllı telefonlarımızı o kadar çok seviyoruz ve kullanıyoruz ki, şarjlarının durup dururken bitmesi bizi sinirlendiriyor. İşte taşınabilir ek şarj aletleri bu durumlarda en ideal çözüm. Fakat ek şarj aletlerini de şarj etmeniz lazım. Peki ya onu da unutursanız? İşte GreenLighting Solar Charger isimli alet güneş ışığı olan her yerde, her şekilde akıllı telefonunuzu şarj etmenizi sağlayarak büyük bir kolaylık getiriyor.
Bu cihazın bir yüzünde bir vakum ve küçük bir güneş paneli bulunuyor. Vakumlu kısmı güneş ışığı alan herhangi bir cama yapıştırıyorsunuz, şarj kablosunu bağlıyorsunuz ve işte, elinizde sonsuz bir şarj kaynağı var. 4,5 volt, 0,4 watt'lık güneş paneli size kesintisiz bir şarj imkanı veriyor. Ayrıca telefonu bağlamazsanız da cihazın içindeki 2.000mAh'lik bataryayı dolduruyor. Tam şarj olduğunda bu kapasite telefonunuzu bir kere doldurmaya yeterli gelecektir.

Cihaz ayrıca bilgisayarların USB girişine bağlanarak da şarj edilebiliyor. Bu şekilde şarj ederseniz, bataryası 4 saatte tam olarak doluyor. Cihazın arkasındaki yeşil LED ışık, içindeki batarya dolarken yanıyor. Yanındaki dört mavi LED ışık ise, telefonunuzu şarj ederken dahili bataryasında ne kadar güç kaldığına işaret ediyor.

Özellikle uzun otobüs veya uçak yolculuklarına sık çıkanlar, bu cihazdan bir tane alarak bir daha asla telefon pilinin bitmesi gibi kötü bir deneyim yaşamayacağına emin olabilir. Cihazın içinden çıkan 4 uçlu şarj kablosunda micro, mini, 30 pin'lik ve 8 pin'lik uçlar var. Böylece elinizde ne tür akıllı telefon veya tablet olursa olsun, hepsine uygun tek bir kablo ile cihazın pratikliği de artıyor. Cihazı Amazon web sitesinden 35 dolara satın alabiliyorsunuz.

 
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