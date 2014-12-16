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Bu Güncellemeyi Sakın Yüklemeyin!

HTC'nin yayınladığı bu güncelleme

Bu Güncellemeyi Sakın Yüklemeyin!

HTC'nin yayınladığı bu güncelleme

16 Aralık 2014 Salı 12:58
Bu Güncellemeyi Sakın Yüklemeyin!
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Bu Güncellemeyi Sakın Yüklemeyin!

HTC'nin yayınladığı bu güncelleme One M7 ve M8 sahiplerinin başını ağrıtabilir.

HTC'nin yayınladığı son resmi Service Pack'ten sonra One M7 ve M8 modellerinde aniden ortaya çıkan bir sorun pek çok kullanıcının başını yakmış olabilir. Google Play üzerinde indirilebilir durumda olan HTC Service Pack'in, bazı One M7 ve M8 modellerinde sesli arama fonksiyonunu bozduğu söyleniyor.

Güncellemenin ardından bazı kullanıcıların şikayetçi olmasıyla ortaya çıkan bu sorun, son Service Pack'in yüklenmesinin ardından kendini gösteriyor. Sesli aramayı engelleyen bu sorun için henüz HTC'den bir açıklama gelmedi. Güncellemeyi yüklemeyi düşünen kullanıcıların olası bir sorunla karşılaşmamaları için, HTC tarafından sunulacak bir sonraki yüklemeyi beklemelerini öneriyoruz. 

Son Güncelleme: 16.12.2014 13:00
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Bu Güncellemeyi Sakın Yüklemeyin!
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