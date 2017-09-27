Bu Ceket Cep Telefonunuzu Kontrol Edebilecek Kadar Akıllı!



Bir kot ceket ne zaman bir kot ceket olmanın ötesine geçer? Anlaşılan Google'ın “Jacquard” teknolojisini barındırdığı zaman. Levi's firması klasik kot ceket modeli ‘Trucker'ın 50'inci yılını kutlamak için bu özel modeli piyasaya sürüyor. Google'ın teknolojisi ise ceketi normal bir kıyafetten çıkartıp, bir giyilebilir teknoloji parçasına dönüştürüyor.Jacquard teknolojisine örnek, bu kot ceketin kolunda gizli. Ceketin kol yeninde kumaşa gömülü, dokunma algılayan özel iplikler bulunuyor. Cekete takılı ve çıkartılabilen küçük bir parça da ceketin sensörleri ve akıllı telefon arasındaki kablosuz bağlantıyı sağlamaya yarıyor. Bir kez telefonunuzla eşleyince, ceket kolunuza dokunarak veya parmak sürerek telefonunuzda çalan müziği kontrol edebilir, gelen sesli mesajları veya aramaları cevaplayabilir, navigasyon bilgilerini alabilirsiniz.Bu ceket özellikle şehirde bisikletle uzun yolculuklara çıkmayı sevenleriçin tasarlanmış. Bisiklet üzerindeyken her dakika akıllı telefonunuzu kurcalamanız pek mümkün olmaz. Ama bu ceketin uzaktan kontrolleri ve bir kulaklık ise bir sürü şeyi elinizi cebinize bile götürmeden yapabilirsiniz. Kendi uygulaması üzerinden farklı dokunma türlerine otomatik komut atamak ve işinizi daha da kolay hale getirmek mümkün. Ceketin bağlantı parçasını çıakrdıktan sonra, standart bir kot ceket gibi yıkayabilmeniz de cabası.