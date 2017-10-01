Bilim Açıkladı: Porno İzleyen Kadınlar….

Ancak bugüne kadar kadınları konu alan böyle bir araştırma gündeme gelmemişti. Metro.co.uk’in haberine göre, New Brunswick Üniversitesi’nde yapılan ve sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanan çalışma, pornonun etkilerini hem kadınlar hem de erkekler açısından inceledi.Üçte ikisi kadınlardan oluşan 1000 yetişkinin katılımıyla yapılan araştırma, çok fazla porno izleyen kadınlarda gerçek hayatta girilen cinsel ilişkinin çoğunlukla hayal kırıklığıyla sonuçlandığını ortaya koydu. Zira filmlarde seks süresi ortalamanın üzerinde oluyor ve orgazma çok daha kolay ulaşılıyor. Porno izlemek kadınlarda beklentileri artırıyor.Üstelik porno filmler kadınlarda beden algısının bozulmasına, izleyicilerin kendi cinselliklerine duydukları güvenin kaybolmasına neden oluyor.Araştırmacıların açıklamasında, “Cinsel performansın çok dar bir biçimde sergilenmesi ve filmlerde oynayan oyuncuların fiziksel çekiciliği, genç kadın ve erkeklerin cinsellikle ilgili kaygılarının sebebi olabilir” denildi.Ancak bu porno izlemeye tamamen son verilmesi gerektiği anlamına da gelmiyor. Araştırmacılar bunun cinsel enerjiyi atmak için sağlıklı bir kanal olduğuna dikkat çekiyor. Ancak izlenen materyalin gerçek hayattan çok kopuk olmamasına dikkat etmek gerekiyor.