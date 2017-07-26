Artık Kıyafetlerinizle Elektrik Üretebileceksiniz

Yakın gelecekte giydiğiniz her kıyafet elektrik üretiyor olabilir. Akıllı telefonunuzu, tabletinizi veya laptop bilgisayarınızı ceketinizden sarkan bir USB kablosuna bağlayıp şarj etme fikri çok ilginç değil mi? İnsan hareketi ile enerji elde etme fikri uzun süredir var ama şimdiye kadar çoğu konsept seviyesinde kalmış durumda.Elektrikli otomobillerin beklediği buluş: Anında şarj olan IF-BatteryVanderbilt Üniversitesi'nden bir araştırma ekibi, bu konseptlerden birini gerçeğe çevirmiş durumda. Tasarladıkları cihaz eğilme, bükülme gibi en ufak harekette bile elektrik üretebiliyor. Ayrıca elektrik üreten yüzeyin kendisi sadece birkaç atom kalınlığında. Yani herhangi bir kıyafetin katmanları arasında dikilebilir ve asla günlük hareketinizi engellemez. Bu cihaz entegre edilmiş bir kıyafet giydiğinizde yürümenize bile gerek yok, olduğunuz yerde oturmanız veya doğal kıpırdanmanız bile yeterli.Cihaz henüz prototip aşamasında çünkü henüz ürettiği enerji milivolt seviyesinde. Ama en küçük hareketten bile elektrik üretebilmesi, onu yepyeni bir kategoriye sokuyor. Şimdi araştırmacılar aynı hareketten daha fazla enerji elde etmenin peşinde. Eğer işin bu kısmı da çözülebilirse, birkaç sene içinde çok yenilikçi şarj t-shirt'leri görmemiz işten bile değil.