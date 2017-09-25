Araba Egzosundan Enerji Üretilecek!

Çeşitli cihazlardan ve makinelerden çıkan atık ısı, uzun zamandır biliminsanlarının kafalarını meşgul etmekte. Bu makinelerin başında da arabalar geliyor.Araştırmacılar sonunda arabaların içten yanmalı motorlarının çalışması sonucu egzostan çıkan ısıyı yenilenebilir enerji olarak dönştürmenin bir yolunu bulmuş durumdalar. Bu da ‘termoelektrik' denilen alanda büyük bir gelişmeye işaret ediyor.Washington Eyalet Üniversitesi'nden bir ekip ‘van der Waals Schottky diyotu' denilen bir cihaz geliştirmişler. Diyotlar polarize uçları sayesinde üzerlerinden geçen elektriği belli bir yönden diğerine doğru aktarmaya yarar. Schottky türünde diyot ise dünya üzerinde LED diyotlardan sonra en iyi bilinen tür. LED diyotları nasıl ışığı bir yönden diğerine taşıyorsa, bu diyot da ısıyı aynı şekilde aktarabiliyor.Araştırmacıların geliştirdiği özel tasarımlı diyot ise barındırdığı indiyum selenit (InSe) kristal alaşımı sayesinde, maruz kaldığı akış halindeki ısıyı elektrik akımına çevirebiliyor. Bu alaşım henüz sentetik şekilde büyük miktarlarda üretilemiyor. Ama bu mümkün olduğunda arabaların egzoslarına takılacak InSe plakaları ürettikleri elektriği bir bataryaya aktaracak ve ek bir eneji kaynağı haline gelecek. Bu cihaz gelecekte ısı üreten her türlü motora, makineye ve alete bağlanabilir şekilde tasarlanmakta.