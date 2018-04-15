Apple'ın yeni ürünü beklentilerin altında kaldı

Hem akıllı cihaz meraklılarının hem de Apple'ın büyük beklentileriyle satışa sunulan HomePod, şu ana kadar gerçekleşen satış rakamlarıyla hayal kırıklığı yarattı.

HomePod, 2018 yılının başından bu yana satılan tüm akıllı hoparlörler içerisinde üçüncü sırada yer aldı. Pazar payını %10 olarak belirleyebilen HomePod, %14 ile Google'ın arkasında kalırken, listenin zirvesinde ise %73 ile Amazon'un Echo ürünü geliyor.

HomePod'un beklentilerin gerisinde kalmasının temel nedenlerinden biri de hiç kuşkusuz yüksek fiyatı. Bu cihaz, satışa sunulduğu günden bu yana aynı etikete yani 349$'lık fiyata sahip. Apple'ın satışları artırmak adına fiyat konusunda bir revizyona gidip gitmeyeceğini ise zaman gösterecek.