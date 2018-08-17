Apple 16 yaşındaki liseli tarafından hacklendi!

Veri güvenliği konusunda endişe verici haberler sık sık basın dünyasının gündemine geliyor. Avustralya’nın Melbourne kentinde yaşayan 16 yaşındaki bir lise öğrencisi Apple’ın ana sistemini hackledi. Avustralyalı The Age gazetesinin haberine göre Victoria Çocuk Mahkemesi, şu anda 17 yaşında olan adı açıklanmayan lise öğrencisinin geçen yıl Melbourne’deki evinden Apple’ın ana bilgisayarına girerek 90 gigabaytlık korunmuş veriyi bilgisayarına indirdiğini ve müşterilerin hesaplarına eriştiğini duyurdu.

APPLE’DA ÇALIŞMAK İSTİYORDU, HACKLEDİ!

Apple da bugün yaptığı açıklamada ekiplerinin ‘izinsiz erişimi tespit ettiğini, durumu kontrol altına aldığını ve konuyu kanun güçlerine bildirdiğini’ duyurdu. Gazeteye konuşan gencin avukatı müvekkilinin 16 yaşındayken 1 yıl boyunca birden fazla kez Apple’ın sistemine girdiğini ve gencin hayalinin bir gün Apple’da çalışmak olduğunu söyledi.

HER ŞEY “HACKY HACK HACK” KLASÖRÜNDE

The Age polisin gencin evine geçen yıl baskın yaptığını ve bilgisayarında ‘hacky hack hack’ adını verdiğ ibir klasörün içinde hacklemeyle ilgili verileri bulduğunu belirtti.

Gencin evine yapılan baskında ele geçirilen iki Apple dizüstü bilgisayarın seri numaralarının Apple’ın sistemine giren cihazlarınki ile uyuştuğu da vurgulandı.