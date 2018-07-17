2019 yılında 3 kameralı iPhone gelebilir!

Geçtiğimiz aylarda iddialara göre Apple'ın 2019 yılında üç kameraya sahip yeni bir iPhone modelini piyasaya çıkaracağına dair Çin’de Economic Daily News tarafından bir rapor yayınlanmıştı. Fakat bu iddiaları destekleyen yeni bir rapor daha Yuanta Securities analisti Jeff Pu da tarafından paylaşıldı. Bu rapor doğrultusundan 2019 model iPhone'lardan en az birinin üç arka kameraya sahip olacağı açıklandı.

Raporda herhangi bir ek bilgi verilmiyor. Ancak geçen ayki paylaşılan rapor doğrultusunda Apple'ın kullanacağı üçüncü kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde olacak ve 6P lens tasarımına sahip olacağı öne sürüldü. 6P lens sayesinde cihaz, 3x optik yakınlaştırma ve 5x hibrit yakınlaştırma özelliği sunacak.

Üçüncü bir lensin eklenmesi, iPhone'da ilk defa 3x optik zoom özelliğini etkinleştirerek kullanıcıların vizördeki görüntüyü, dijital zoom gibi kaliteli bir bulanıklık olmadan 3 kata kadar büyütmelerini sağlayacak. Üç lensli arka kameraya sahip olan bu cihazın, Apple'ın en üst seviye model olan iPhone X ve iPhone X Plus için geçerli olması bekleniyor.

Şu ana kadar tanıtılan üç kameralı tek amiral gemisi Huawei P20 Pro olmuştu. Bir çok fotoğrafçıya göre P20 Pro, sunduğu kamera performansı ile iPhone X ve Galaxy S9+ gibi rakiplerini arkasına almayı başarmıştı. Ayrıca P20 Pro kamerası, 3x optik yakınlaştırma yapabiliyor.