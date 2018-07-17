banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90575
ALTIN
193.382
DOLAR
4.8414
STERLİN
6.4054
EURO
5.6743
Lefkoşa ve Girne'de uyuşturucu
LEFKOŞA VE GİRNE'DE UYUŞTURUCU
Trafik kazası: 1 ağır yaralı
TRAFİK KAZASI: 1 AĞIR YARALI
İçişleri Bakanlığı'na Ara Emri
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA ARA EMRİ
Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti kınadı
SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN KINAMA
banner282

2019 yılında 3 kameralı iPhone gelebilir!

Apple'ın 2018 iPhone modellerini sunması tüm kullanıcıları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin ardından Apple'ın, 2019 yılında iddialara göre üç lensli arka kameraya sahip yeni bir iPhone modelini piyasaya çıkaracağına dair rapor paylaşılmıştı. Fakat buna ek olarak Yuanta Securities analisti Jeff Pu da tarafından paylaşılan yeni bir rapor doğrultusunda, 2019 model iPhone'lardan en az birinin üç arka kameraya sahip olacağı açıklanarak, iddiaları desteklediği belli oldu.

2019 yılında 3 kameralı iPhone gelebilir!

Apple'ın 2018 iPhone modellerini sunması tüm kullanıcıları tarafından sabırsızlıkla bekleniyor. iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X modellerinin ardından Apple'ın, 2019 yılında iddialara göre üç lensli arka kameraya sahip yeni bir iPhone modelini piyasaya çıkaracağına dair rapor paylaşılmıştı. Fakat buna ek olarak Yuanta Securities analisti Jeff Pu da tarafından paylaşılan yeni bir rapor doğrultusunda, 2019 model iPhone'lardan en az birinin üç arka kameraya sahip olacağı açıklanarak, iddiaları desteklediği belli oldu.

17 Temmuz 2018 Salı 10:38
2019 yılında 3 kameralı iPhone gelebilir!

Geçtiğimiz aylarda iddialara göre Apple'ın 2019 yılında üç kameraya sahip yeni bir iPhone modelini piyasaya çıkaracağına dair Çin’de Economic Daily News tarafından bir rapor yayınlanmıştı. Fakat bu iddiaları destekleyen yeni bir rapor daha Yuanta Securities analisti Jeff Pu da tarafından paylaşıldı. Bu rapor doğrultusundan 2019 model iPhone'lardan  en az birinin üç arka kameraya sahip olacağı açıklandı.  

Raporda herhangi bir ek bilgi verilmiyor. Ancak geçen ayki paylaşılan rapor doğrultusunda Apple'ın kullanacağı üçüncü kamera, 12 megapiksel çözünürlüğünde olacak ve 6P lens tasarımına sahip olacağı öne sürüldü. 6P lens sayesinde cihaz, 3x optik yakınlaştırma ve 5x hibrit yakınlaştırma özelliği sunacak. 

Üçüncü bir lensin eklenmesi, iPhone'da ilk defa 3x optik zoom özelliğini etkinleştirerek kullanıcıların vizördeki görüntüyü, dijital zoom gibi kaliteli bir bulanıklık olmadan 3 kata kadar büyütmelerini sağlayacak. Üç lensli arka kameraya sahip olan bu cihazın, Apple'ın en üst seviye  model olan iPhone X ve iPhone X Plus  için geçerli olması bekleniyor. 

Şu ana kadar tanıtılan üç kameralı tek amiral gemisi Huawei P20 Pro olmuştu. Bir çok fotoğrafçıya göre P20 Pro, sunduğu kamera performansı ile iPhone X ve Galaxy S9+ gibi rakiplerini arkasına almayı başarmıştı. Ayrıca P20 Pro kamerası, 3x optik yakınlaştırma yapabiliyor. 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galaxy S10'un işlemcisi belli oldu
Galaxy S10'un işlemcisi belli oldu
iPhone zammı feci vurdu!
iPhone zammı feci vurdu!
İşte en şanslı kan grubu...
İşte en şanslı kan grubu...
Telefonunuz Sizi Gizlice Dinliyor Olabilir!
Telefonunuz Sizi Gizlice Dinliyor Olabilir!
Whatsapp’tan son haber! Yeni dönem bugün başladı!
Whatsapp’tan son haber! Yeni dönem bugün başladı!
‘Facebook’a çocuğunun fotoğrafını koyma’
‘Facebook’a çocuğunun fotoğrafını koyma’
iOS 12 public beta çıktı
iOS 12 public beta çıktı
Instagram'ın değeri 100 milyar doları aştı
Instagram'ın değeri 100 milyar doları aştı
Böceklerin dünyanın manyetik alanını kullanıyor
Böceklerin dünyanın manyetik alanını kullanıyor
Google ölüm ihtimalini hesaplamaya başladı
Google ölüm ihtimalini hesaplamaya başladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim