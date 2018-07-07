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Bu yaşta çocuğu olanlar kuruyemiş alırken dikkat!

Dikkat!

Bu yaşta çocuğu olanlar kuruyemiş alırken dikkat!

Dikkat!

07 Temmuz 2018 Cumartesi 09:36
Bu yaşta çocuğu olanlar kuruyemiş alırken dikkat!

Bu yaşta çocuğu olanlar kuruyemiş alırken dikkat!

5 yaşından küçük çocuk bulunan evlere kuruyemiş alınmaması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu, "Çocuklarda yabancı cisimler ağza çok sık alına biliniyor. Bunlar bazen yemek borusuna bazen de soluk borusuna kaçabiliyor. Eğer kaçırılan parça büyükse ciddi sorunlara yol açıyor. Nefes alamama, ani ölüm gibi" açıklamasında bulundu

Sivri, keskin ve küçük parçalı oyuncakların çocuklar için ciddi riskler oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu, 5 yaşından küçük çocuk bulunan evlere kuruyemiş alınmaması gerektiğini söyledi.

Göğüs Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Melih Kaptanoğlu ailelerin çocuklarına alacakları oyuncaklara çok dikkat etmeleri gerektiğini çocukların bu cisimleri yutması sonucunda ölümle sonuçlanabileceğini belirtti. Kaptanoğlu çocuk sahibi olan ebeveynlere yabancı cisimler konusunda önemli tüyolar verdi. Kaptanoğlu, 5 yaşından küçük çocuk bulunan evlere kuruyemiş alınmaması gerektiğini kaydetti.

"DÜNYAYI AĞIZLARIYLA TANIYORLAR"

Ailelere, çocuklar 5 yaşında gelene kadar evlere kuruyemiş alınmamasını öneren Kaptanoğlu, “Çocuklarda yabancı cisimler ağza çok sık alına biliniyor. Bunlar bazen yemek borusuna bazen de soluk borusuna kaçabiliyor. Eğer kaçırılan parça büyükse ciddi sorunlara yol açıyor. Nefes alamama, ani ölüm gibi. Bunları engellemek için toplumumuzda ailelerin dikkatli olması gerekiyor. Örneğin çocuklara oyuncak alınacaksa oyuncağın çok küçük parçaları olmaması gerekiyor.  Sivri, keskin parçaların olmaması lazım. Bir de bu yabancı cisimlerde en çok fındık, fıstık gibi kuruyemişler oluyor. Evlerimizde de her daim kuruyemiş bulunuyor. Kuruyemişleri çocuklara vermesek bile yerden düşeni bulup yutabiliyorlar. Bu yüzden ilk 5 yaşa kadar evlere kuruyemiş alınmamasını öneriyorum. Alınıyorsa da çocuklardan uzak tutulması gerekiyor. Çünkü çocuklar dünyayı ağızlarıyla tanıyorlar o yaşlarda. Her şeyi ağızlarına götürmek istiyorlar. Dolayısıyla bir yetişkin gibi koordineli nefes alma ve çiğneme hareketleri olmadığı için bunları ciğerlerine kaçırabiliyorlar” dedi.

MORARMA VARSA HASTANEYE GÖTÜRÜN!

Ailelerin çocukları çok iyi gözlemlemeleri gerektiğini belirten Kaptanoğlu, “Böyle durumlarda eğer aileler kötü bir öksürük, öksürük nöbetleri, morarma gibi belirtiler görürlerse direk hastaneye götürülmelidirler. Çocuğumuzun ağzında bir şey olduğunu ya da yuttuğunu düşünüyorsanız da hastaneye götürmekte fayda var. Böyle bir durumla aileler bize geldiklerinde çoğu zaman hafif bir narkozla ışıklı borularla girilip yabancı cisimler saptanıp herhangi bir zarar vermeden vücuttan çıkartıyoruz” diye konuştu.

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