banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98846
ALTIN
218.096
DOLAR
5.5334
STERLİN
7.2336
EURO
6.3717
150 yıldır gerçekleştirilen geleneksel kurban etkinliği
150 yıldır gerçekleştirilen geleneksel kurban...
Özersay Ve Talat’ın açıklamaları Rum basınında
Özersay Ve Talat’ın açıklamaları Rum...
Polisiye olaylar
Polisiye olaylar
Tutuksuz yargılanacak
TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282

Polisiye olaylar

“TRAFİK VE ASAYİŞ OPERASYONU” DÜZENLEDİ

Polisiye olaylar

“TRAFİK VE ASAYİŞ OPERASYONU” DÜZENLEDİ

18 Ekim 2018 Perşembe 10:19
Polisiye olaylar

Gaziamağusa Polis Müdürlüğü dün sorumluluk sahası içerisinde “Trafik ve Asayiş” operasyonu” düzenledi.

Polisten yapılan açıklamaya göre,15:00-19:00 saatleri arasında gerçekleştirilen operasyon kapsamında bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler kontrol edildi, kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan 11 kişi tespit edilerek haklarında ileri işlem başlatıldı.

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise toplam 350 araç kontrol ediirken,  suç işlediği tespit edilen 84 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi.

KANUNSUZ UYUŞTURUCU MADDE (HİNTKENEVİRİ) TASARRUFU  

Dün 10:45 - 11:30 saatleri arasında, Alsancak’ta Y.D. ’nin (E-25) ikametgahında polis tarafından yapılan aramada, yaklaşık iki gram ağırlığından hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, iki gram tütün ile karışık içerisinde hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet metal kırıcı bulunarak emare olarak alındı. Y.D tutuklandı.

KANUNSUZ ATEŞLİ SİLAH VE PATLAYICI MADDE TASARRUFU, KAVGA VE RAHATSIZLIK  

Dün saat 21:30 sıralarında, Taşkınköy’de Kemal Aksay Caddesi üzerinde, E.D.(E-28) ve B.D.(E-31) aralarında çıkan tartışma sonucunda birbirlerinin vücutlarının muhtelif yerlerine gelişigüzel vurup kavga ettikleri sırada, E.D. kullanımındaki araçta muhafaza ettiği, içerisinde fişenk bulunan av tüfeğini korkutmak maksadıyla B.D.’ye doğrulttu. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

SU HIRSIZLIĞI                                                                                                                

18.09.2018 - 17.10. 2018 tarihleri arasında, Çayırova’da M.E. ’nin (E-22), ikametgahına bağlı su sayacını izinsiz olarak söktükten sonra şebeke hattından kaçak su almak suretiyle 64 TL değerinde su hırsızlığı yaptığı tespit edildi. M.E hakkında yasal işlem başlatıldı.

KASTİ HASAR VE CİDDİ DARP

15 Ekim saat 23:45 sıralarında, Girne'de Şht Adnan Damar Sokak üzerinde, K.K.U.(E-28) ile Galip Ertan arasında çıkan tartışma neticesinde K.K.U.  M.B.(E-36) ile birlikte, Galip Ertan'a ait araca tasarruflarında bulunan tahta kalaslar ile vurup   aracı hasara uğrattıktan sonra adı edilenin vücudunun muhtelif yerlerine elleri, ayakları ve ellerindeki kalaslar ile gelişi güzel vurmak suretiyle ciddi şekilde darp ettiler. Bahse konu şahıslar tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

 

Son Güncelleme: 18.10.2018 13:26
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
150 yıldır gerçekleştirilen geleneksel kurban etkinliği
150 yıldır gerçekleştirilen geleneksel kurban etkinliği
Down Sendromu Farkındalığına Dikkat Çeken “gözlerin Ardından” Adlı Müzikal, Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Sahnelendi
Down Sendromu Farkındalığına Dikkat Çeken “gözlerin Ardından” Adlı Müzikal, Cumhurbaşkanlığı Himayesinde Sahnelendi
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs’tan Guterres Çerçevesi Temelinde Görüşmelerin Devamını Sağlama Çağrısı
İki Toplumlu Barış İnisiyatifi - Birleşik Kıbrıs’tan Guterres Çerçevesi Temelinde Görüşmelerin Devamını Sağlama Çağrısı
En çok yağış Beyarmudu’na düştü
En çok yağış Beyarmudu’na düştü
Uluçay Meclis Genel Kurulu’nun Olağan Toplantısını Pazartesi Günü Gerçekleştireceğini Söyledi
Uluçay Meclis Genel Kurulu’nun Olağan Toplantısını Pazartesi Günü Gerçekleştireceğini Söyledi
''Cengiz Topel Hastanesi'nin kapatılması söz konusu değil''
''Cengiz Topel Hastanesi'nin kapatılması söz konusu değil''
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yine toplanamadı
Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu yine toplanamadı
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Geçitkale İle Devam Edecek
Tarım Dairesi Eğitim Çalışmalarına Geçitkale İle Devam Edecek
Sağlık Bakanlığından güzel bir proje
Sağlık Bakanlığından güzel bir proje
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Laü 2018-2019 Akademik Yılı Açılışına Katıldı
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Cemal Özyiğit Laü 2018-2019 Akademik Yılı Açılışına Katıldı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim