İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler’in sosyal medya hesabından duyurduğu ziyaret sebebiyle cezaevinde yaşanan gelişmelerle ilgili de bilgi verdi. İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, dün Merkezi Cezaevinde yürüttükleri eğitim çalışmalarını, atölyeleri, spor alanlarını ve kendileri için en önemli konu olan mahkumların yeniden topluma kazandırılması adına yaptıkları faaliyetleri yerinde incelediklerini belirtti.

Yeni Cezaevine taşınma sonrası kısa sürede hem gardiyanların eğitimlerine, hem de mahkumların düzenli şekilde sportif faaliyetlerle beden sağlıklarının korunması amacıyla çalışmaya devam ettiklerini belirten İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Mahkumların yeniden topluma kazandırılması, kötü alışkanlıklarından uzaklaşması amacıyla spor sahalarında yapılan faaliyetlere bizzat katılarak, onlarla birlikte spor yapmak, onları anlamak adına çok önemliydi dedi. Mevcut durumda cezaevi kütüphanesinde 9000’e yakın kitap olması, Demir İşleri, Marangozculuk ve Oto Tamir Atölyelerinin eksiklerinin büyük oranda giderildiğini söyleyen Öztürkler, Mahkum ve tutukluların aileleri ile iletişimlerinin sağlanması adına başlangıçta 16 adet olan ankesörlü telefonların sayısı bugün itibari ile 51’e getirilmiş, her koğuşta bir telefon kurulumu yapıldığını belirtti.

3 MW SOLAR ENERJİ SİSTEMİ

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, “Elektrik Atölyemizde, mahkumlar ile teknik personelimizin ortak hazırladığı, 3 Megawattlık Solar Enerji Projesinin Ada’nın en büyük projelerinden biri olması ve her yönü ile hazırlanmış olduğunu görmek bizleri sevindirmiştir. Mahkumların Yeniden Topluma Kazandırılması Projelerinin çok yönlü ve programlı olarak devam etmesi adına eğitim çalışmalarımızı daha da genişleteceğiz.” Dedi.

Fatih Erdoğan ve Gardiyanlarımıza teşekkür ediyorum

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, Merkezi Cezaevinde bulunan hükümlü ve hükümsüz tutukluların evrensel mahkum hakları çerçevesinde cezalarını çekmeleri ve yeniden topluma kazandırılmaları adına özveri ile çalışan Cezaevi Müdürümüz Fatih Erdoğan’a, gardiyanlarımıza yürüttükleri çalışmalarda başarılar diliyorum dedi.