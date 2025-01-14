ZİYA EMİR'DEN RAUF DENKTAŞ’IN 13. ÖLÜM YILDÖNÜMÜNDE ANLAMLI ZİYARET
Ziya Emir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Emir, Kıbrıs Türk siyasi tarihinin önde gelen isimlerinden, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 13. ölüm yıldönümünde anıt mezarını ziyaret etti.
Emir, ziyareti sonrası duygularını sosyal medya hesabından paylaştı. “Ebedi liderimizin huzurunda emanetlerine sahip çıkacağımıza dair andımızı yineledik ve Aziz Hatırası önünde saygıyla eğildik.” ifadelerini kullandı.
Editör: Mehmet Mehmet