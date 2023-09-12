Rusya’nın Güney Kıbrıs’taki Büyükelçisi Dr. Murat Ziazikov, Rusya’nın Kıbrıs sorunuyla ilgili tezinin sabit olduğunu söyledi.

Haravgi gazetesinin haberine göre Rum Haber Ajansı KİPE’ye röportaj veren Ziazikov, Pile’de meydana gelen olayları değerlendirerek, Rusya’nın BM^ya yönelik tavra karşı çıktığını belirtti.

Habere göre Ziazikov, Kıbrıs sorununun karmaşık ve çok yönlü bir sorun olduğunu, olaylara tepki gösterme konusunda rekabet etmenin söz konusu olmadığını ve kimsenin nihai sonuç için acele etmemesi gerektiğini kaydetti.

Ziazikov, Rusya’nın Kıbrıs sorununa kapsamlı, yaşayabilir, adil ve Uluslararası Hukuk kuralları zemininde çözüm bulunması taraftarı olduğunu; bununla birlikte nihai çözümün Kıbrıs Rum ve Kıbrıs Türk tarafınca bulunması gerektiğini söyledi.

Röportajında konsolosluk hizmetlerinden de bahseden Ziazikov, Rusya vatandaşlarının dünyanın her yerinde konsolosluk hizmetlerine ihtiyaç duyabileceğini ve bu bağlamda, “bölünmüş ada Kıbrıs’ın kuzeyinin istisna teşkil edemeyeceğini” ifade etti.

Ziazikov, esas maksadın, ihtiyacı olan Rusya vatandaşlarının etkin konsolosluk hizmeti ve yardım alabilmelerini sağlamak olduğunu ve konsolosluk hizmetlerinin Güney Kıbrıs ile Rusya arasındaki diyalogda, merkezi pozisyonda olduğunu kaydetti.

Habere göre Ziazikov, konsolosluk hizmetleri meselesinin Rusya’nın Kıbrıs sorunundaki yaklaşımını etkilemediğini ve Rusya’nın tavrının BM Güvenlik Konseyi kararlarına göre şekillendiğini belirtti.

Ziazikov, Rusya ile KKTC arasında direk uçuşlar konusunda ise, kuzeydeki bazı siyasetçilerden bu konuyla ilgili bazı fikirler işittiklerini, ancak KKTC’yi ziyaret etmek isteyen Rusların şu anda farklı yollar kullandığını söyledi.