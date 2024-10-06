Girne Belediyesi 23’üncü Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali bu akşam sona eriyor.

Girne Belediyesinden verilen bilgiye göre, Festival kapsamında dün Karşıyaka Kültür Sanat Derneği Halk Dansları Topluluğu (Küçükler Grubu), Dance Spot Çocuk Balesi, Girne Gençlik Merkezi Derneği Halk Dansları Topluluğu ve Orak Kültür Sanat ve Eğitim Merkezi’nin gösterileri yer aldı. Gecede Erce Güner ve Ahmet Evan konser verdi.

Festivalde şair ve yazarlara yönelik Şiir Dinletisi ve Söyleşisi de yer aldı. Etkinlikte, Ali Nesim anısına “Kıbrıs Türk Halkbiliminde 55 Yıllık Yürüyüş Mahmut İslamoğlu” adlı kitabın tanıtımı ve söyleşi gerçekleşti. Söyleşide araştırmacı yazar Eralp Adanır ve Prof. Dr. Şevket Öznur ile kitabın yazarı Halkbilimci Mahmut İslamoğlu konuşma yaptı. Ardından Prof. Dr. Şevket Öznur ve Doç. Dr. Tayfun Nesimoğlu “Ali Nesim'in Hayatı” konulu sunum yaptı ve Lirik Şiir Grubu şiir dinletisi sundu.

Gecede, Girne Belediyesi Meclis Üyesi Mete Ünal Girgen, katılımcılara anı plaketi takdim etti.

-6 Ekim

Girne Belediyesi 23’üncü Uluslararası Zeytinlik Zeytin Festivali’nde bugün 15:30’da Elif Tuğun ile Çocuk ve Gençlik etkinlikleri kapsamında ‘Çocuklarla Sanat’ isimli çalışma, “Satranç Şöleni” ve “Geleneksel Çocuk Oyunları” yer alacak; 16:30’da Köy Evi’nde “Zeytinli ve Zeytinyağlılar Yemek Yarışması” yer alacak, 18:30’da Girne Belediyesi Küçükler Grubu Halk Dansları Gösterisi sahnelenecek, 18:45’de Girne Belediyesi Müdür Muavini ve Gıda Mühendisi Naile Soyel’in “Zeytin ve Zeytinyağının Sağlımıza Faydaları” konulu sunumu, 19:00’da “Zeytinli ve Zeytinyağlılar Yemek Yarışması” ödül töreni, 19:15’te ise “Bilardo Yarışması” ödül töreni, 19:30’da “13’ncü Uluslararası Zeytin Karikatürleri Yarışması” ödül töreni yer alacak, 19:45’te “Kuzey Kıbrıs Filipinliler Derneği Dans Gösterisi”, 20:00’de “Girne Belediyesi Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Korosu”, 20:30’da Genç Sanatseverler Derneği sahne alacak. Festival saat 21:00’ de Lütfiye Özipek konseriyle sona erecek.