Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, zeytin, zeytinyağı ve zeytin yan ürünlerinin ülke açısından çok büyük öneme sahip olduğunu vurguladı. Çavuş ayrıca üretimin geliştirilmesi için her türlü desteğe hazır olduğunu belirtti.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası'nın 7 Temmuz 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanıp yürürlüğe girmesiyle yasa altında zeytin, zeytinyağı ve zeytin yan ürünleriyle ilgili tüm konularda tavsiye niteliğinde karar üretmek ve önerilerde bulunmak üzere oluşturulan “Zeytin ve Zeytin Ürünleri Konseyi” ilk toplantısını yaptı.



Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Tarım Dairesi Müdürü Reşat Değirmenci ve Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Cem Karaca'nın yer aldığı toplantıya Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Ziraat Mühendisleri Odası, Zeytin Üreticileri ve Sanayicileri Derneği ve Zeytin Kooperatifi temsilcileri de katıldı.



2023 zeytin ve zeytinyağı üretimi, rekolte miktarı, zeytinyağı üretimi ve pazarlama konusunda karşılaşılabilecek sorunlar, yapılabilecek denetimler ve Zeytin ve Zeytin Ürünleri Yasası altındaki hazırlanmaya başlanan tüzüklerin ele alındığı toplantıda fikir alışverişinde bulunuldu.