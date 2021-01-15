Dr. İlker İpekdal

Ne demişti Dünya Sağlık Örgütü?
‘’Covid-19 aşılarının dünyaya adil dağıtılmasını sağlamalıyız.’’
Ne demişti Bill Gates?
‘’Geliştirilen aşıların işe yaraması halinde, zengin ülkelerin 2021 yılı son çeyreğine doğru normale dönmeye yaklaşabilir.’’
Haydi şimdi gelin şu ilanı bir okuyalım:
‘’Üyelerimize şu an aşı yapabildiğimizi söylemekten çok heyecanlıyız. Bütün mevcut üyelerimize bu seçeneği sunuyoruz. Biz şu an yeni lüks tatil ve aşı programının öncüleriyiz. Güneşli bir yerde villada birkaç hafta geçiriyorsunuz, aşı oluyorsunuz, sertifikanızı alıyorsunuz ve geri dönüyorsunuz. Müşterilerimizin çoğu Birleşik Arap Emirlikleri’ne iş için gittiği sırada aşı oldu.”
Devam ediyorlar ilanlarında:
“Bugün Hindistan’da AstraZeneca ile de görüşmelerimiz olumlu geçti. Ama Hindistan ile Birleşik Krallık arasındaki vize süreci zor olduğu için Marakeş’te bir klinikle anlaşabiliriz.”
Ha bir de ‘’etik’’ olduklarından dem de vuruyorlar ilanlarında! Ama etik anlayışları öyle bizim bildiğimiz, tüm insanlık için olması gereken etik kurallar değil! Kendi iç etik anlayışları. Seçilmişliğin etik anlayışları bunlar:
“Etik anlayışımız var ve gerçekten ihtiyacı olanların aşı olmasını istiyoruz. Sadece üyelerimiz değil onların ebeveynleri ve dede-nineleri de aşı olabilir”
Bu haber nerede yayınlandı?
3 gün önce İngiltere’nin Daily Telegraph Gazetesi’nde (https://www.telegraph.co.uk/luxury/society/private-members-club-vaccinating-clients-abroad-proud-offer/)
İlanı veren, Merkezi İngiltere’de olan Knighstbridge Circle isimli bir concierge şirketi (kişisel hizmet şirketi). Şirket üyelerinin %40’ı Birleşik Krallık’tan.
Yıllık 25bin İngiliz Poundu ödeyen üyelerini, aşıya erişimin kolay olduğu bölgelere gönderiyor!
Yani AŞI TURİZMİ’ni başlatmışlar bile!
Üstelik İngiltere gibi, hak-hukuk-adalet-insan haklarının bolca konuşulduğu, bilimsellikten ödün verilmediği, bilimsel yayınların oradan yayınlanması halinde bol bol hava attılan ülkede!
Peki aşılara nasıl ulaşıldı?
Hani aşılar devletlerin kontrolünde olacaktı?
Hani aşılar adil dağıtılacaktı?
Hani aşılar, öncelik sırasına göre yapılacaktı?
Nasıl ikna ettiler Sayın Uğur Şahin’in CEO’su olduğu BioNTech şirketini?
Nasıl getirtiyorlar Çin aşısını (üstelik Faz 3 aşamasında ve onaysız olan Sinopharm- bize gelen Sinovac’ın CoconaVac’ı karıştırılmasın).
Aşı transfer organizasyonunu nasıl yapıyorlar?
Haydi her şeyi geçtim, Birleşik Kırallık, kendi ülkesinde üretilin Oxford-AstraZeneca aşısının bu şirket tarafından ticari unsura dönüştürülmesine nasıl izin veriyor? O ünlü Oxford, bu skantal ticarete nasıl alet olmayı kabul ediyor?
Değerli okurlar;
Belli ki aşıların daha emekleme döneminde suyu çıktı.
Hangi aşıyı yaptıralım derken, atı alan üsküdarı geçti.
Yeni soğuk savaşın unsurlarından birisi oldu bile aşı.
Yakın gelecekte, ülkelere özel aşılar üretilmeye başlanacağına şahit olursanız hiç şaşırmayın.
Birinci, ikinci, üçüncü kalite (bölgelere ve mutasyonlara göre koruyuculukları farklı) aşılar üretilirse hiç mi hiç şaşırmayın!
Böylesine el yordamı ile yürünen bir Pandemi ortamında aşının turizmi ve ticareti de başladı.
Çok değil, sadece yıllık 25bin İngiliz Pound’cuğu. Bakın ne diyorlar devamında:
“Bu fiyatın içinde Emirates Havayolları’nda first class seyahat, Jumeirah Beach’te deniz manzaralı konaklama ve aşı bulunuyor.”
E hadi o zaman ne bekliyoruz?
Sayın Cumhurbaşkanı’mız, Sayın Başbakan’ımız, Sayın Sağlık Bakanı’mız, Sayın Turizm Bakanı’mız… Ne duruyorsunuz?
Alalım aşıları.
Bir AŞI TURİZMİ de biz organize edelim(!).
Bizden iyi AŞI TURİZMİ coğrafyası mı olur?
Bir de CASINOLARI pakete dahil edersek kapanın elinde kalır, tadından da yenmez olur!
İletişim: 0542-8529899