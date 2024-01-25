Kremlin: “Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulması korkunç bir eylem”

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Belgorod bölgesinde "İl-76" tipi askeri nakliye uçağının düşmesine ilişkin uluslararası soruşturma başlatılması çağrısında bulundu.

Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Belgorod bölgesinde düşen uçakla ilgili Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy ve istihbarat yetkilileri ile görüştüğünü belirterek, "Uçağın düşmesi ve esirlerin değişimi konusunu ele aldık. Ruslar apaçık Ukraynalı esirlerin hayatı ve akrabalarının duygularıyla oynuyor. Ukrayna kamuoyuna baskı yapmak istiyorlar." ifadesini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, "Şu an asıl önemli olan gerçekler. Dışişleri Bakanlığına uluslararası kamuoyunu uçak kazasına ilişkin bulgularımız konusunda bilgilendirme talimatı verdim. Ukrayna olarak uluslararası soruşturma için ısrarcıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Savunma Bakanlığı, dün Belgorod bölgesinde düşen İl-76 tipi uçakta, çatışmalarda esir alınmış 65 Ukraynalı asker, 6 kişilik mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğunu duyurmuştu.

-Kremlin: Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulması korkunç bir eylem

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, 65 Ukraynalı esir dahil 74 kişinin içinde bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulmasının "korkunç bir eylem" olduğunu belirterek, "Kiev yönetiminin suç içerikli eylemlerine ilişkin uluslararası soruşturma yapılması gerekiyor." dedi.

Peskov, dün içinde çatışmalarda esir alınmış 65 Ukraynalı asker, 6 kişilik mürettebat ve 3 refakatçinin bulunduğu İl-76 tipi uçağın roketle vurulmasıyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Olayın Rusya Savunma Bakanlığı tarafından incelendiğini belirten Peskov, "Elbette, Ukraynalıların bir gün içinde evlerinde olması gereken esirleri, kendi vatandaşlarını öldürmesi korkunç bir eylem. Bu eylemi anlamak mümkün değil. Kiev yönetiminin suç içerikli eylemlerine ilişkin uluslararası soruşturma yapılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Peskov, Rusya ve Ukrayna arasında esir değişimi sürecinin devam edip etmeyeceği yönündeki soruya, "Bu konuda kimse bir şey söyleyemez. Bu, sessizlik içinde gerçekleşmesi gereken bir süreç." yanıtını verdi.

- Rus uçağının vurulması

Rusya Savunma Bakanlığı, dün, içinde Ukraynalı esirlerin de bulunduğu Rus uçağının Ukrayna tarafından roketle vurulduğunu duyurmuştu.

Uçakta, 6 kişilik mürettebat, çatışmalarda esir alınmış 65 Ukraynalı asker ve onlara refakat eden 3 Rus askeri personelin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, uçağın mürettebatı ve tüm yolcularının hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus uçağının vurulmasının ardından Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyini (BMGK) acil toplanmaya çağırdıklarını duyurmuştu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğü, Rusya'nın, esirlerin nakli için Belgorod hava sahasının güvenliğinin belirli bir zaman diliminde sağlanması gerektiği konusunda kendilerine bilgi vermediğini açıklamıştı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı da Belgorod-Harkiv istikameti de dahil olmak üzere terörist tehdidi ortadan kaldırmak, nakliye araçlarını imha etmek için önlemler almayı sürdüreceklerini bildirmişti.