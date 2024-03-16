Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Odessa kentine yönelik düzenlenen füze saldırısına tepki gösterdi.

Zelenskiy, gündüz saatlerinde Odessa'ya düzenlenen Rus füze saldırılarıyla ilgili sosyal medya hesabından görüntülü mesaj paylaştı.

"Rusya'nın füze saldırısının ardından Odessa'daki kurtarma operasyonları sürüyor" değerlendirmesinde bulunan Zelenskiy, olayı alçak bir saldırı olarak nitelendirdi.

Zelenskiy, "İki füze ateşlendi, ikincisi saldırı yerine ilk gelen kurtarma ve sağlık görevlilerine isabet etti. Acil sağlık görevlileri ile kurtarma görevlileri yaralandı ve öldürüldü. Tüm yakınlarına başsağlığı diliyorum. Onlarca kişi yaralandı. Enkaz altında kalan kişiler için arama çalışmaları sürüyor." ifadesini kullandı.

- Ölü sayısı 19'a, yaralı sayısı ise 73'e yükseldi

Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin, sosyal paylaşım hesabından yaptığı yazılı açıklamasında, Odessa'ya yapılan saldırı sonucu ölenlerin sayısının 19'a, yaralıların sayısının 73'e yükseldiğini duyurdu.

- 16 Mart günü Odessa'da ulusal yas ilan edilmişti

Odessa Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, saldırının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Rusya'nın Odessa kentine füze saldırısı düzenlediğini belirterek saldırı sonucunda 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 46 kişinin yaralandığını bildirmişti.

Kiper, hayatını kaybedenler için 16 Mart'ın Odessa'da ulusal yas ilan edildiğini belirtmişti.