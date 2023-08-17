Haziran ayında Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve bir süredir tedavisi devam eden Mustafa Özdoğan’ı Sağlık Eski Bakanı İzlem Gürçağ ziyaret etti. Çavuş, Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri Ve Yetiştiricileri Birliği’ni Ziyaret Etti

Gürçağ’ın geçmiş olsun ziyaretini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyuran anne Özdoğan, emeği geçen herkese de ayrıca tek tek teşekkür etti.

Mustafa Özdoğan’ın annesi Zehra Özdoğan’ın paylaşımı şöyle:

“Sn. İzlem Gürçağ Altuğra

Size ne kadar teşekkür etsek azdır

Evimize kadar gelerek bizi onurlandırdınız gururlandırdınız

Mustafa’mızın tedavi sürecinde

Desteklerini bizden esirgemeyen başta eski sağlık bakanımız

Sn. İzlem Gürçağ Altuğra

TC Elçilik mensupları

Doktorlarımız

Tüm emeği geçen sağlıkçı arkadaşlarımız

Ve gecesini gündüzüne katıp bizimle dualar edip evladımı kendi evladı gibi gören güzel kalpler

Teşekkürü sizlere bir borç bilirim

Rabbim bir daha yaşatmasın

Ya Allah Ya Muhammed Ya Şafi.”