Haziran ayında Lefkoşa-Güzelyurt anayolunda meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan ve bir süredir tedavisi devam eden Mustafa Özdoğan’ı Sağlık Eski Bakanı İzlem Gürçağ ziyaret etti.
Gürçağ’ın geçmiş olsun ziyaretini sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla duyuran anne Özdoğan, emeği geçen herkese de ayrıca tek tek teşekkür etti.
Mustafa Özdoğan’ın annesi Zehra Özdoğan’ın paylaşımı şöyle:
“Sn. İzlem Gürçağ Altuğra
Size ne kadar teşekkür etsek azdır
Evimize kadar gelerek bizi onurlandırdınız gururlandırdınız
Mustafa’mızın tedavi sürecinde
Desteklerini bizden esirgemeyen başta eski sağlık bakanımız
Sn. İzlem Gürçağ Altuğra
TC Elçilik mensupları
Doktorlarımız
Tüm emeği geçen sağlıkçı arkadaşlarımız
Ve gecesini gündüzüne katıp bizimle dualar edip evladımı kendi evladı gibi gören güzel kalpler
Teşekkürü sizlere bir borç bilirim
Rabbim bir daha yaşatmasın
Ya Allah Ya Muhammed Ya Şafi.”