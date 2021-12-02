Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Telefonun diğer ucundaki Bertan Zaroğlu diyor ki;
UBP’ye katılım kararı MYK tarafından oy birliğiyle alınmıştır…
Bu bizi ilgilendirmez, bu ülkede herkes parti kurar, bozar ve başka partiye geçebilir!
Bizim derdimiz tasamız siyasetteki basitlik ve kirlilik olduğu için Zaroğlu’a soruyoruz;
Bu kadar iddialı olduğunuz halde, bir de tabi ki ciddi bir şekilde parti kurup yüklü bir para ödendiği halde nasıl oldu da böyle bir karar ürettiniz diye…
Zaroğlu şöyle açıklıyor:
Baskın seçim nedeniyle…
Türkçesi şudur bunun;
Biz erken bir genel seçime hazır değiliz, çünkü baraj altı kalma ihtimalimiz var!
İyi de kardeşim daha önce niye bu kadar atıp tuttunuz…
Uyduruktan ön sayfa internet gazeteleriyle gümbür gümbür geldiğinizi iddia ettiniz!
İşte o örneklerden sadece bir tanesi;
…
Öyle değil mi ya…
Daha birkaç ay evvel siyasette kilit partisi olacağını söyleyen bir siyasetçi nasıl olur da özenle kurduğu partiyi kapatır ve başka bir partiye geçme kararı alır!
Biz onun için artık siyaset kirlendi diyoruz…
Onun için siyasette kalite bitti diye bir yerlerimizi yırtıyoruz!
Onunu içindir siyasette değişim olmaz, kalite yükselmezse bu ülkede hiçbir halt olmaz diye sürekli bu konuyu gündemde tutuyoruz…
Zaroğlu telefonda önceki günkü mesajımıza sitem ederek, hangi partilimiz bu katılıma tepki gösteriyor diye soruyor!
İşte o bizim sorunuz değildir, bunun cevabını bir zahmet kendisi bulsun öğrensin artık…
Siyasette daha çok tazedir, en yakınının bile gün gelip arkadan hançerleyeceğini hesaba katmak gerek!
Zira bu ülkede artık, dava arkadaşlığı, yoldaşlık ve toplumsal bakış açısı çoktan tarih olmuş, yerini siyasi kirlilik ve ihanet almıştır…
Siyasette kilit parti olacağını söyleyen Zaroğlu bile kendi söylediklerinin ardında değildir!
Dava arkadaşım dediği partililerine büyük hayal kırıklığı yaratmıştır…
Onların kanısı da siyasette sadece kendini kurtarma niyetinden başka bir şey yoktur!
Hele de bizin KKTC’de geldiği ilk günden beridir tanıdığımız ve kardeşimiz diye nitelendirdiğimiz Zaroğlu ile hiçbir meselemiz olamaz ama yeri geldiğinde nasihatta da bulunuruz, gerekirse tepkimizi de koyarız…
Zaroğlu yanlış hesap içindedir!
Bunun bedelini de elbette kendisi ödeyecektir…
Zaten ilk hesap hatası YDP’nin bölünmesiyle birlikte yaşanmıştır!
…
Bir de olayın UBP yanı var…
Bertan Zaroğlu’nun DP’den aday olma talebi bu parti MYK’sı tarafından kabul edilmeyince kanı siyasetle dolu olan kardeşimiz bu kez UBP’ye talepte bulunmuştur!
UBP anasının gözü bir parti olduğu için bu teklife sıcak bakmış ve nihayette de el sıkışıp Zaroğlu’na kontenjan adaylığı verilmiştir…
İyi de UBP, Zaroğlu’nun kara kaşı kara gözü mü için böyle bir anlaşma yapmıştır kendisiyle!
Bunu eminiz ki Zaroğlu bile bilmektedir…
Kimisi Zaroğlu’nun Lefkoşa’da belli kesim tarafından ciddi bir destekçisi olduğunu iddia edenler, bunun UBP’nin yararına olacağını hatta vekil sayısının bile artacağına inanç belirtmektedirler!
Bertan Zaroğlu, bu kadar güçlü adayların olduğu UBP’den seçilemeyecek ama partiye epey oy kazandıracaktır…
Yani çok da mantıksız değil!
Amma belli bir bir kesim de var ki, onlar pür hiddet içindeler…
Defalarca meclis kürsüsünden UBP’ye eleştiriler yönelten Zaroğlu nasıl olur da partilerinden, hem de kontenjan adayı olarak gösterilirmiş!
Daha da ileri gidip, Zaroğlu varsa biz yokuz diyenler de var o da başka bir mesele…
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MESAJ KUTUSU
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