Kanunsuz Tabanca Tasarrufu, Taşıma, Kullanma, Kanunsuz Patlayıcı Madde Tasarrufu, Kanunsuz Uyuşturucu Madde(hint Keneviri) Tasarrufu, Ziraatı, Şiddet Tehdidi, Meskun Mahalde Ateşli Silah İle Ateş Etme suçlarından tutuklanan zanlı Mustafa Gürbüz tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Mustafa Çelik olayla ilgili bulguları aktardı. Çelik huzurda bulunan zanlı Mustafa Gürbüz’ün 23-24 Haziran 2023 tarihleri 21.30-04.15 saatleri arasında Esentepe’de, ikametgahında ateşli silah ile ateş açtığı yönünde alınan bilgi ışığında, olay mahalli bir polis ekibince ziyaret edildiği bir esnada, ikametgahın dış kısmındaki terasta tespit edilen zanlıdan görevli polis tarafından izahat istendiği bir esnada, adı edilen kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurup taşıdığı, 9 mm çapındaki Glock model FWZ 697 seri numaralı tabancayı giymekte olduğu paltolonun bel kısmından çıkararak, görevli polise doğrultup, adı edilene hitaben “Benim Üstüme Gelmeyin Darmadağın Ederim Sizi” demek suretiyle şiddet kullanma tehdidinde bulunduktan sonra ikametgahına girdiğini belirtti. Polis akabinde olay yerinde gerekli emniyet tedbirlerinin alınmasına müteakip, olay yerine gelen Girne Polis Müdürlüğü Cürümleri Önleme Şubesi ve PGM Özel Harekat Müdürlüğü polis ekipleri ile birlikte mahkemeden temin edilen arama emri ışığında yapılan operasyon neticesinde, zanlı Mustafa Gürbüz, ikametgahının salon kısmında ikili koltuk üzerinde tespit edilerek etkisiz hale getirildikten sonra huzurunda ikametgah içerisinde yapılan aramada, yatak üzerinde 1 adet şarjöründe 12 adet 9 mm çapında canlı mermi bulunan, olayda kullanılan bahse konu tabanca, yine salon içerisinde sehba üzerindeki cam kavanozda 7 adet, zemin üzerinde bir adet 9 mm çapında canlı mermi, ikametgahın girişindeki terasta 1 adet, salon kısmında toplam 9 adet 9 mm çapındaki boş kovanlar ile toplam 5 adet deforme olmuş halde mermi çekirdeği bulunduğunu mahkemeye aktardı. Polis ayrıca evde yapılan aramada ikametgahın salon kısmında iki adet cam kavanozda toplam 5.5 gram ağırlığında hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve ikametgahın merdiven boşluğunda boyları 5 cm ile 115 cm arasında olup, saksı ve plastik bardaklarda yetiştirilmekte olan toplam 10 kök hint keneviri bitkilerinin de bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis ayrıca ikametgah içerisinde yapılan incelemede ikametgahın salon kısmında koltuklar ile duvarlarda adı edilenin tasarrufunda kanunsuz olarak tasarruf ettiği tabanca ile ateş etmesi neticesinde oluşan toplam 12 adet mermi deliği olduğununda tespit edildiğini ve zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturmanın başlatıldığını söyledi. Polis meselenin ciddi mesele olduğunu zanlının yapmış olduğu izahatların teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek ilk etapda soruşturma maksatlı 2 gün polis te tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Cenkay İnan zanlının soruşturma maksatlı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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