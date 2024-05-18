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(Kamalı Haber) - Lefkoşa’da surlariçi bölgesinde tasarufunda 1 gram uyuşturucu madde bulunan, evi aranan ve dolabında da uçaksavar mermisi bulunan 17 yaşındaki S.A. soruşturmasının tamamlanmasının ardından teminat maksatlı mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemeye meselenin olgularını aktaran polis memuru Süleyman Taluğ, 8 Mayıs 2024 tarihinde saat 11:50’de, Lefkoşa surlariçinde İplik Pazarı Sokak üzerinde bir polis ekibi tarafından şüphe üzerine bir araçta yapılan aramada araçta yolcu olarak bulunan 17 yaşındaki zanlı S.A’nın sağ eli ile aracın iki koltuğu arasında bulunan el freninin olduğu bölgeye bir şeyler koyması üzerine yapılan kontrolde uyuşturucu madde olduğuna inanılan yaklaşık 1 gram ağırlığında streç naylona sarılı hintkeneviri türü uyuşturucu madde bulunduğunu anımsattı.

Polis ayrıca zanlının kalmakta olduğu Lefkoşa, Küçük Kaymaklı'daki evinde yapılan aramada yatak odasında, elbise dolabı çekmecesi içerisinde bir adet uçaksavar mermisi bulunup emare olarak zapt edildiğini mahkemeye hatırlattı. Polis memuru Taluğ soruşturmanın bildirdi ve zanlının, mahkemenin uygun göreceği teminat şartlarına bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının, yurtdışına çıkışının men edilmesine, 25 bin TL nakdi kefalet ödemesine ve KKTC vatandaşı 1 kefilin, 400 bin TL şahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi.