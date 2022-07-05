Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Dün öğlen saatleri…
Kurumdan yeni bir açıklama geliyor:
Üretim yetersizliğinden ötürü ada genelinde ikişer saatlik elektrik kesintisi yapılacakmış…
Oysa bizim ofiste sabahın erken saatlerinde kesilen elektrik hala gelmemişti!
Yaklaşık 6 saattir taş devri yaşanıyordu…
Yine o saate kadar evde de yaklaşık 4 saat kadar giden elektrik hala gelmemişti!
Haliyle insan soruyor;
Hani günde 2 saat kesilecekti…
Demek ki artık yapılan açıklamalara da inanmamak gerek!
Oysa biz yapılan son zamdan sonra kesinti beklemiyorduk…
Beklemiyorduk çünkü iki aylık zamlı tarifeden sonra en azından yakıt temininde bir sıkıntı yaşanmaz diye düşünüyorduk!
Öncelikle dürüst değiller…
Akaryakıt yok diyemiyorlar bunun adını üretim yetersizliği koymuşlar!
İnsanların yüzüne baka baka yalan söylüyorlar…
…
Vatandaş haklı olarak soruyor…
Paranız mı yok da akaryakıt alamadınız diye?
Sonra devam ediyorlar…
Paranız olmadığını düşünürsek peki bu zaman da niye Taşyapı’nın 20 Milyon TL’lik vergi borcunu Kasım ayına kadar erteliyorsunuz?
Ercan’ı 20 Temmuz tarihine kadar bitirsin diye mi?
İyi de şimdiye kadar Ercan’dan kazandığı milyon dolarlar ile niye işini bitirmedi?
Lütfen yazın bir kenara…
20 Temmuz tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni Ercan’dan adaya giriş yapacak ve çıkacak!
Sonra da yenisi kapanıp tekrar eski Ercan’dan giriş-çıkış yapılacak…
Güya göz boyayacaklar!
İşte o zaman da rezaletin daniskası yaşanacak…
…
Biz bu satırları kaleme alırken Kıb-Tek’ten yeni bir açıklama yapıldı…
Açıklamaya göre yakıt sorunu çözülmüş!
Yahu dün sabah yeni yakıt 5-6 gün sonra gelecek diye açıklama yaptınız…
Aynı günün akşamüstü başbakanın yakıt sorunu yok diye haberler servis edilmeye başladı!
Şimdiye kadar bu ülkede çok entrika gördük ama bu kadarını da görmemiştik…
Okus pokus yapıp yakıt mı buldunuz!
Ya da Türkiye’de jelibon madeni bulunurken siz de burada akaryakıt madeni mi buldunuz da bizim haberimiz olmadı…
Resmen alay ediyorlar insanlarla!
Önce okkalı iki zam birden…
Sonra da saatlerce kesinti!
Resmen işkence…
Bu işin artık rengi belli olmaya başlamıştır!
Yapılan eziyetten maksat şudur;
Kıbrıs Türk halkı özelleştirilsin diye bağıracak, isyan edecek…
Bunu için daha çok işkenceye ihtiyaç var!
40 dereceye varan sıcaklarda mümkün olduğu kadar indirin şalterleri…
İsyan büyüdükçe büyüsün!
İnsanlar hem hükümete hem kuruma lanet okusunlar beceriksiz oldukları için…
Sonra da özelleştirilsin diye çağrıda bulunsunlar!
Sonra da çıkın ortaya vatandaş özelleştirme istiyor diye yeni kararlar üretin…
Tamamen tezgah tamamen komplo!
Zaten istesek de istemesek de özelleştirecekler, bunun senaryosu çoktan yazılmış, çizilmiş…
Yeni patron bile belli!
Burada bakan belirleyecek kadar güçlü…
İşte asıl bundan sonra özelleştirmeye karşı çıkmak gerek!
Oyunlarını bozmak için…
…
Son iki gündür yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle en çok niye üzüldük biliyor musunuz?
Günlük kesintiler 5-6 saate kadar çıkınca vatandaşın en büyük endişesine…
Bu ülkede kesintiler nedeniyle hayati önem taşıyan konular ve tabi ki insanlar varken, bizim genelimiz telefonlarımızın pili bitiyor ya da bitmek üzere diye yorumlarda bulunduk!
Ne büyük dert ne büyük sıkıntı değil mi?
Artık insanlar telefonlarından birkaç saat bile uzak kalmaktan korkmaya başladılar…
Toplumun derdine bakar mısınız?
Gülelim mi ağlayalım mı bilemiyoruz…
Bu toplum eskiden bu kadar olaylara duyarsız değildi!
Geldiğimiz nokta kesinlikle normal bir durum değildir…
…
Dünkü mesaj kutusu bölümünde Sağlık Bakanı İzlem hanımı biontech aşılar konusunda uyarmıştık…
Eksik olmasın sabahın erken saatlerinde konuya duyarlı olduklarını belirten bir mesaj da o bize göndermiş!
İlgisine teşekkür ederiz…
Ancak Covid-19 Aşıları İle İlgili Cevap Bekleyen Sorular var ve bunların yanıt bulması gerekiyor…
Ülkemizde Covid-19 ile mücadelede en önemli silahımızın aşılar olduğunu biliyoruz.
Şu an aşı merkezlerinde erişkinlere Sinovac ve Pfizer-BioNTech aşıları yapılıyor.
5-11 yaş arası çocuklar için de özel olarak üretilen Pfizer-BioNTech aşıları yapılmaya devam ediyor. Bu aşılardan da toplam 4 bin doz gelmişti.
Pfizer-BioNTech aşılarının miadlarının dolmasının ardından, üretici tarafından miadlarının bir süre daha uzatıldığını biliyoruz. Bizim elimizde de kullanım süresi uzatılan Pfizer-BioNTech aşıları vardı.
Artan Covid-19 vakaları ile birlikte aşılanma konusu da yeniden gündem olmaya başladı.
Bu nedenle Covid-19 aşıları ile ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan aşağıdaki sorulara açıklık getirilmesinde fayda olacaktır:
1- Güncel şekli il elimizdeki aşılar hangileridir ve stok durumları nelerdir?
2- Elimizde son kullanın tarihi geçmiş aşı bulunmakta mıdır?
3- Covid-19 aşı imhalarına devam ediliyor mu? Aşı imhası en son ne zaman yapıldı?
4- Son kullanım tarihi Temmuz 2022 olan Pfizer-BioNTech aşıları erişkin aşısı mı yoksa çocuk aşısı mıdır? Elimizde kaç adet vardır?
5- Son kullanım tarihi Temmuz 2022 olan bu Pfizer-BioNTech aşılarının da kullanım süreleri uzatılacak mıdır yoksa bu ay sonunda imha edilmesi planlanmış mıdır?
6- Toplamda 4 bin doz gelen ve 5-11 yaş arası çocuklar için özel üretilen Pfizer-BioNTech aşılarının son kullanma tarihi nedir?
7- Bu güne kadar yaşları 5-11 yaş arası kaç çocuk açılanmıştır, aşı yan etki takibi yapılmakta mıdır?
8- Önümüzdeki aylarda kullanım talebinin artması beklenilen Covid-19 aşıları ile ilgili Türkiye ve İki Toplumlu Sağlık Teknik Komitesi ile herhangi bir görüş alışverişinde bulunulmuş mudur?
…
MESAJ KUTUSU
Sayın Sunat ATUN, Kıb-Tek’den dün öğlen yapılan açıklamada yakıtın en erken 5-6 gün içinde geleceği belirtilirken öğleden sonra da yakıt sorununun ortadan kalktığı yönünde manidar bir açıklama yapıldı. Bu çelişkili açıklamalar neyi ifade ediyor, detaylı bir açıklama yaparsanız eğriyi doğruyu öğrenmiş olalım…
…
Sayın Sibel TATAR, bazı Cumhurbaşkanlığı çalışanları ile sosyal sorumluluk projelerinde gönüllü çalışan arkadaşlar kendilerine mobing uygulandığı yönünde sitem dolu mesajlar göndermeye başladılar. Kırgınlıklar ve hoşnutsuzluklar artıyor uyarma ihtiyacı hissettik!
…
Sayın Ahmet BENLİ, uzun bir süredir üzerinde çalıştığınız belediyeler konusunda bu öğlen bir basın toplantısıyla çok önemli bilgiler paylaşacağınızı memnuniyetle öğrendik. Bakalım biraz eşeleyip perde gerisi aralanınca ortaya ne gibi gerçekler çıkacak, öğlen saatlerini dört gözle bekleyeceğiz…
…
Sayın Erhan ARIKLI, ilgili bakan şu anda siz olsaydınız insafsız elektrik kesintileri hakkında muhakkak ki ipi eline alan sizi dar ağacına davet edecekti. Yatın kalkın topun ucunda olmayan bir bakanlıkta olduğunuz için…
…
Sayın Serdar DENKTAŞ, DP’de erken kurultay tarihi alındıktan sonra telefon ve ziyaretçi sayısında bir hayli artış olduğu söyleniyor. Demek ki neymiş istifa etmek partiden kopmak değilmiş. Partinin en çok bu zamanda size ihtiyacı var ve tecrübenizden yararlanmak istiyorlar…
…
Sayın Ali TUNÇTAŞLI, DP Başkan adaylığı konusunda önümüzdeki günlerde geri adım atabileceğiniz ihtimali olduğu yönünde mesajlarınız gelmeye başladı. Söylenene göre mevcut başkan bir dönem daha devam edip sonrasında bayrağı size devredecekmiş…
…
Sayın Cemil KARZAOĞLU, orman yangınları konusunda bundan böyle uyarı filan değil tamamen denetim ve ağır cezalar gündeme gelmelidir. Zira vatandaş iyi sözden anlamıyorsa bunun bedeli de büyük olmalıdır!
…
Sayın Tahsin ERTUĞRULOĞLU, Türkiye’ye giriş yasaklılıkları konusunda insanları büyükelçiliğe yönlendirmek bize göre çok da doğru bir davranış değil. Bu ülkenin adı üstünde Dışişleri Bakanı olarak siz de sorumluluk hissetmelisiniz…
…
Sayın Ahmet SERDAROĞLU, devlette taşeron işçi olarak çalışanların iki aylık maaşlarının ödenme sözü verilmişti ancak Başbakanlık önündeki eylemler hala devam ediyor. Çalışanlar bu konuda ayrıntılı bir açıklama bekliyorlar…
…
Sayın Ali KAMACIOĞLU, Alayköy sanayi bölgesinde dahili telefon hatlarının hala bulunmadığını biliyor muydunuz? Sanayici kesimi bu sorunun çözülmesi için ilgili bakanlıkla dirsek temasına geçmenizi istiyorlar…
…
Sayın Ahmet ÜLKER, dünkü elektrik kesintisinin dozu fazla kaçınca restoranda kilolarca eti mecburi olarak çöpe attığınızı ancak bunun karşılanması için Kıb-Tek’e dava açmaya hazırlandığınızı öğrendik. Umarız birkaç yıl için dava sonuçlanır!
…
Sayın Deniz GÜRGÖZE, yeni yaşınıza sadece oğlunuzla birlikte Girne’de nezih bir balık restoranında kadeh tokuşturarak girmişsiniz. Sağlık, mutluluk ve başarı dolu nice yaşlar dileriz.