Levent Özadam - Mesaj Kutusu
Nasıl bir memleketiz anlamak mümkün değil…
Kutlu Adalı cinayetinin üzerinden tam 25 sene geçti, sonra Sedat Peker konuşunca soruşturna başlatıldı mı başlatılmadı mı onu da bilmiyoruz tekrar gündem oldu!
Demek Peker konuşmasaydı kimsenin aklının ucuna bile gelmeyecekti…
Burada gelmiş geçmiş tüm hükümetler sorumludur!
Şimdi başka bir gelişme yaşanıyor…
Bu kez bundan 26 sene önce gerçekleşen Beşparmaklar yangını bir komite tarafından araştırılmaya başlandı!
Maşallah sizlere yani…
Gurur duyuyoruz doğrusu!
Ülke ormanlarının önemli bir kısmı bundan tam 26 sene önce yandı kül oldu ve bu yangını soruşturmak şimdi aklınıza geldi ya…
Hepiniz takdire şayansınız!
Orman sevginizin bu kadar yoğun olduğunu bilmiyorduk…
Bu arada 26 sene önce Beşparmaklar faciasının kimler tarafından çıkarıldığını bulabildiniz mi bari!
Kimse cellatlar onları çok yakında elleri kelepçeli olarak medyada görebilecek miyiz?
Geçin bunları lütfen geçin…
Aynen Kutlu Adalı cinayetinde olduğu gibi, 26 seneden beridir bu ülkenin gelmiş geçmiş bütün hükümetleri sessiz kaldıkları için sorumludur!
…
Meclis Araştırma Komitesi’nin yangınlarla ilgili araştırma sonuçları dün açıklandı…
Bunun birkaç kelime ile özeti şudur;
Yangınların tümü de Orman Dairesi’nin zafiyetinden kaynaklanmıştır…
Helal olsun size, birer dedektif gibi çalıştınız ve orman yangınlarının sorumlusunu bir çırpıda buluverdiniz!
Nasıl bir çalışmanın ürünüdür bu kesinlikle anlayamayız…
Orman Dairesi’nin yıllardan beridir kıt kanaat kaynaklarla araç gereç ve personel eksikliği ile çalıştığını zaten bilmeyen yok!
Peki bunun asıl sorumlusu kim?
Kesinlikle siz siyasetçiler…
Ülkenin en tepesinden en altına kadar tüm makam sahipleri bu zafiyetin gerçek sorumlularıdır!
Hükümete başkanlık edenler…
Tüm kabine üyeleri!
Üst düzel bürokratlar…
Ve daha nicesi gerçek suçlulardır!
…
Partizanlık her zaman olduğu gibi Orman Dairesi’nin yıllardan beridir gelişip güçlenmemesi için elinden geldiğini yapmıştır…
Bu daire istihdamlar için bir basamak kapısı olarak kullanılmış, arka kapıdan alakasız insanlar işe alınmış, oradan başka dairelere gönderilmişlerdir!
Çünkü sizler için yeşil bir doğa ve ormanlık alanlar zerre kadar önemli değildir…
Yıllardan beridir siyasi rant uğruna bu daireye istihdamlar yaptınız ama bunlardan tek bir tanesi bile teknik eleman değildi!
Hurdaya dönmüş araçlar ile yangınlara müdahale edildiğini bildiğiniz halde eksiklerin yerine getirilmesi için kılınızı bile kıpırdatmadınız…
Her hükümet ya da bakan değiştiğinde yine siyasi rant ve partizanlık yapıp müdür değişikliğine gittiniz!
Yahu böyle tamamen teknik bir makam olan dairede her yıl müdür değiştirmenin ne manası var…
…
Yine de komitenin 26 yıl sonra olsa da böyle bir soruşturma yapmasını olumlu karşılıyoruz çünkü aslında zafiyetin dairede değil de tamamen siyasilerde olduğu gerçeği de bir şekilde ortaya çıkmıştır…
Bundan ders çıkarır mıyız, hiç zannetmiyoruz!
Bundan tam 11 sene önce batan değil batırılan KTHY araştırma komitelerinin araştırma sonuçları nasıl tozlu raflara terk edildiyse, yangınlar konusunda hazırlanan rapor da yine tozlu raflara terk edilecektir…
MESAJ KUTUSU
Sayın Hasan TAÇOY, önceki gün akşam Özdemir Berova ile birlikte Başbakanlıkta Ersan Saner ile çok gizli ve özel bir toplantı gerçekleştirmiş kurultayı uzunca konuşmuşsunuz. Hayırdır bazı pazarlıklar mı söz konusu yoksa! Bu arada Sucuoğlu’na bu sıralar hayli yükleniyorsunuz ya epey merak uyandırdı doğrusu!
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Sayın Ersan SANER, eğer gerçekleşirse kurultayda sürpriz bir aday daha hazırlıklara başladı. Epey ağır top olan vekil arkadaş ciddi bir ekip kurdu ve siyasi kulisler ve anket çalışması yapıyor, evlere şenlik bir kurultaya hazırlıklı olun artık…
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Sayın Fikri ATAOĞLU, güneyden gelen ve burada otellerde rezervasyon yaptıran bazı turistlerin gece yarısını 5 dakika bile geçtikten sonra sokağa çıkma yasağı nedeniyle geri gönderildiklerini biliyor muydunuz? Devlet eliyle turizme darbe ancak böyle olur, muhaceretle irtibata geçmeniz öneriliyor…
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Sayın Bülent DİZDARLI, devletin yapamadığını siz yaparak Türk bilim adamlarına aşı çağrısı yaptınız ya bakalım bizim devlet erkanı bundan utanacak mı? Girişimleriniz umarız başarılı olur ve en kısa zamanda ülkenin geneli aşılanmış olur…
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Sayın Fırat ATASER, diğer belediye başkanlarına yaptığınız birlik ve beraberlik çağrısı ile yeni siyasi oluşum isteğiniz belli ki parti korkusu nedeniyle pek ilgi görmedi. Zira eğer öyle olursa birçoğu bir daha seçilememekten korkuyormuş, haklı yanları da var gibi görünüyor…
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Sayın Emre DALGIÇ, bir kurumun yönetim kurulu başkanlığı için son günlerde adınızın fazlasıyla anılmaya başlandığını biliyor muydunuz? Hadi bakalım hayırlı kim bilir artık siyasette perde gerisinde ne pazarlıklar yapılıyordur…
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Sayın Ali KAMACIOĞLU, hazır Alayköy Sanayi bölgesine el atmışken bir de karıştırın bakalım sanayi arsaları hangi hak etmeyenlere verildi ve bunların satışlarından haksız kazanç elde ediyorlar? Dudaklarınız uçuklayacak garanti ederiz!
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Sayın Erhan ARIKLI, yorgunluk ve stresten dolayı bu sıralar üslubu yine bozdunuz gibi. Küçük bir tatil her şeyin ilacı olabilir zira konuştuğunuz her şey arşivlere geçip zamanla önünüze konuluyor. Torunları sevindirmeye ne dersiniz?
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Sayın Olgun AMCAOĞLU, ilahiyat okullarına karış sert bir dil kullanmanız siyasi geleceğinizi etkileyebilir. Siz en iyisi eleştiri yerine parti içi disiplini sağlamaya bakın zira son günlerde Habeş ordusu gibi bir tablo var ortada…
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Sayın Özdemir TOKEL, son günlerde sosyal medyada hükümete karşı göndermeleriniz dikkatlerden kaçmıyor olsa gerek ki bu konuda bir takım yorumlar yapılmaya başlandı. Hayırdır yoksa kara kedi filan hikayesi mi?