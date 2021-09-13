Levent Özadam - Mesaj Kutusu
[email protected]il.com
Aylar sonra yüz yüze eğitim başlıyor.
Öncelikle tüm öğretmenlerimize, ailelerimize ve öğrencilerimize sağlıklı, güvenli ve sürdürülebilir bir eğitim süreci diyoruz.
Vaka sayılarındaki artışın okulların açılmasına denk gelmesi doğal olarak endişeleri de beraberinde getiriyor.
Uzmanlar kış aylarında hem covid vakalarının hem de grip vakalarının artacağı konusunda uyarıyor.
Uzun süre uzaktan eğitimle sürdürülmeye çakışılan eğitim faaliyetlerinin artık yüz yüze sürdürülmesi için büyük bir özlem var.
Ancak veliler endişeli..
Seyreltilmiş de olsa eğitimin aksamadan devam edip edemeyeceği belli değil.
Veliler çocuklarını okula göndermek istemiyor.
Sınıflar çok kalabalık. Çocuklar arasında başlayan bulaş büyüklere bulaşıyor.
Büyük ölçüde çocuklar semptomsuz veya çok hafif atlatıyor hastalığı ama eve taşıyor virüsü..
Bu yüzden hastalığı daha ağır geçirecek büyükler riske giriyor.
Bu yüzden aşı şart. Eğitim hayatının da sekteye uğramaması aşıya bağlı...
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Vaka sayılarında sesiz sedasız artış yaşanıyor. Test sayılarımız yarı yarıya düşmesine rağmen vaka sayılarında gerileme yok!
Güney Kıbrıs'ı nüfusa oranla vaka sayısında geçtik.
Kış ayları yaklaşıyor. Vaka sayıları patlayacak.
Hükümet üyeleri koro halinde artık kapanma yok diyor...
Ve kendilerinden çok eminler.
İnşallah bu iddialarında haklı çıkarlar ama durum çok da parlak görülmüyor...
Bu yüzden asla kapanmayacağız gibi büyük sözler etmemek gerek.
Temkinli ve hazırlıklı olmak gerekir...
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Asla kapanma yok söylemleri devam ederken bu iddianın arkasını dolduracak eylemleri maalesef göremiyoruz.
Toplu alanların bir çoğunda denetim yok.
Hangi otele girerken, hangi eğlence yerine girerken doğru düzgün aşı veya test kontrolü yapılıyor?
Okurlardan ciddi şikayet alıyoruz.
Aşısızların üzerinde hala bir baskı oluşturulamadı.
Her yer yol geçen hanı. İsteyen istediği yere girip çıkıyor.
Evet bir sistem bir düzen oluşturulmaya çalışıldı ama uygulamada sorun var.
Denetim yok...
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Aşısızlara dönecek olursak dünyada olduğu gibi bizde de karşıt duruşlar var.
Hatta organize oluyorlar. Aşı karşısında duyulan endişeleri anlıyoruz ama...
Hastanede tedavi gören hastaların yüzde 80'inin aşısızlar olduğunu görünce aşının ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz.
Bu sadece bizde değil bütün dünyada böyle...
Aşı olanlar,hatta üçüncü dozu olanlar bırakın hastanelik olmayı kovid olduklarında bile çok çok hafif atlatıyorlar.
Aşısızlar salgını daha çok yayıyor, sağlık sistemini zorluyor, sağlık çalışanlarımızı yıpratıyor, ekonomiyi bozuyor...
Bu yüzden aşı olmayanlara saygı duyasımız gelmiyor.
Lütfen bilimin, doktorların sesine kulak verin artık...
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Güncel bunca meselenin ardından insan eliyle yaratılan çirkin siyasi anlayışa dönelim birazda...
Kıb-Tek ülkeyi aydınlatacağına özellikle son dönemde karartmaya devam ediyor.
İçimiz karardı artık...
Yolsuzluk iddiaları ve her günümüz zam korkusuyla geçiyor...
Kıb-Tek adını duyunca arkasından mutlaka sinir bozan bir haber geliyor.
Yakıtımız şu kadar kaldı bilmem kaç gün gider...
Bıktık usandık artık, yeter!
YDP, hükümete geldiği günden beri Kıb-Tek' ihaleleri konusunda bazı siyasilerin ve gazetecilerin satın alındığını iddia ediyor!
Eğer bildiğiniz bir şey varsa bunu söylememek iddianız kadar suçtur.
Niye susuyorsunuz!
Kim bu siyasiler kim bu gazeteciler?
Açıklamamak için yemin mi ettiniz?
Hadi konuyu daha fazla sulandırmadan gereğini yapın artık!
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Coronavirüs testlerinin ücretli olması ve tekrar karar değişiklikleri sonra düzen resmen bozuldu.
Kimin eli kimin cebinde belli değil. Ücretsiz denilen testlerden ücret alınıyor.
Vatandaşın sabrı taştı.
İşte bir okurumuz...
Elite Hospital Lefkoşa'da antijen testini yaptırmış..
Hani özel kliniklerle mutabakat sağlanmıştı?
MESAJ KUTUSU
Sayın Erhan ARIKLI, 8 günlük yakıtımız kaldı dedikten 12 saat sonra dev bir gemi Teknecik’e yakıt vermeye başladı. Böylelikle ihalesiz alımlar da artık resmileşmeye başladı. Bu işleri yoluna koymazsanız şaibeli yakıt söylemleri her geçen gün daha fazla artacaktır!
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Sayın Fikri ATAOĞLU, hafta sonu tamamen ekibinizle birlikte Güzelyurt ve civarında kamp kurduğunuz, örgüt olmayan bölgelerde yeni girişimlerde bulunduğuz gözlemlenmiş. Bu arada bazı UBP’li kurmaylarla da gizli toplantılar yaptığınız konuşuluyor, hayırdır yen ibir operasyon um var dersiniz?
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Sayın Turan BÜYÜKYILMAZ, satın alınan siyasiler ve basın mensupları konusunda sürekli ses var ama görüntü ne yazık ki yok. Eğer bu ülkede siyaset artık bu kadar ayaklar altına düşmüşse size de onları deşifre etmeniz ve kamuoyuyla paylaşmanız gerekmiyor mu?
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Sayın Uğur DERELİKÖYLÜ, Akçay Muhtarı olarak Cuma günü çok kapsamlı Rauf Denktaş parkının açılışı için bütün devlet erkanının bölgede olacağını duyduk. Devletin yapamadığını yine bir muhtar yapıyor ya tebrik eder başarılarınızın devamını dileriz. Bu arada böylelikle aktif siyasette ufukta görülüyor değil mi?
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Sayın Orsel NEŞE, Hande Kayasal ve İnanç Babaliki ile birlikte bir ekip kurarak ada genelinde bir takım operasyonların hazırlığını yaptığınız konuşuluyor. DP’nin eskisinden daha güçlü olması için başlatılan kampanya bu hızla giderseniz elbette başarılı olacaktır…
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Sayın Halis ÜRESİN, yakın dostlardan selamınızı aldım teşekkür ederim. Ancak bir takım ihale konularını görüşmek için yüz yüze görüşüp bazılarını masaya yatırmak gerekiyor. Şu anda en hassas makamda oturuyorsunuz, sorumluluğunuz da çok büyük…
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Sayın Dursun OĞUZ, bakanlıkta bazı arkadaşlar mesai saatlerine uymayınca vatandaşların da mağdur oldukları yönünde şikayetler gelmeye başladı. Bakanlık amirlerine uyarıda bulunmanız ve disiplini sağlamanız bekleniyor…
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Sayın Zorlu TÖRE, partide yaşanan son gelişmeler ışığında sizin dik duruşunuz hayli işe yaradı ve istenen oldu ancak sanki de bunun reklamını yapmakta yetersiz kaldınız gibi görülüyor. Bu arada perde gerisi pazarlıklara alan dikkat!
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Sayın Mehmet HARMANCI, yeni pazar yeri genelde memnuniyet ile karşılandı ancak yağışlı kış aylarını da düşünecek olursak oto park yerinin toprak zemin olması nedeniyle çamur deryası da kaçınılmaz olacaktır. Umarız yağışlar başlamadan gerekeni yaparsınız…
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Sayın Ufuk SOĞUR, limonata sektöründe hızlı bir yükseliş içinde olduğunuz görülüyor. Türkiye pazarında önemli bir yere gelirken bir de ürünü uçaklara sokabilirseniz Kıbrıs Türk kültürüne de önemli bir katkıda bulunmuş olacaksınız. Hayırlı işler bol kazançlar dileriz…